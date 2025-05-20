SON DAKİKA... İstanbul’da 3 ilçede ‘Yeni nesil çete’ operasyonu! Polis suikastçıları adım adım takip etti: WhatsApp mesajları ortaya çıktı!

İŞ ADAMINA SUİKAST DÜZENLEYECEKLERDİ!

Son olarak İstanbul polisinin İstanbul'da bir iş adamına yönelik suikast girişimini önlediği ortaya çıktı. Suikast girişiminin merkezinde ise İstanbul Beşiktaş'ta bir AVM vardı. Öyle ki söz konusu iş adamının öldürülmesine yönelik suikast planı yapıldı. Biri Mersin'den diğeri ise Eskişehir'den iki suikastçı, Afyonkarahisar'daki şüphelinin planı ile İstanbul'da bir araya getirildi. Suikastçılardan biri takibi yapacak diğeri ise silahla saldırıyı gerçekleştirecekti.