SON DAKİKA... İstanbul’da 3 ilçede ‘Yeni nesil çete’ operasyonu! Polis suikastçıları adım adım takip etti: WhatsApp mesajları ortaya çıktı!

İstanbul polisi, son yıllarda yüzü maskeli motosikletli 'yeni nesil çetelere' yönelik düğmeye bastı. Son 5 ayda söz konusu çetelere yönelik düzenlenen operasyonlarda toplumun huzurunu kaçıran şüpheliler gözaltına alındı.
İŞ ADAMINA SUİKAST DÜZENLEYECEKLERDİ!
Son olarak İstanbul polisinin İstanbul'da bir iş adamına yönelik suikast girişimini önlediği ortaya çıktı. Suikast girişiminin merkezinde ise İstanbul Beşiktaş'ta bir AVM vardı. Öyle ki söz konusu iş adamının öldürülmesine yönelik suikast planı yapıldı. Biri Mersin'den diğeri ise Eskişehir'den iki suikastçı, Afyonkarahisar'daki şüphelinin planı ile İstanbul'da bir araya getirildi. Suikastçılardan biri takibi yapacak diğeri ise silahla saldırıyı gerçekleştirecekti.
WHATSAPP VE TELEGRAM ÜZERİNDEN SUÇA SÜRÜKLÜYORLAR!
İstanbul'da Organize Şube'nin bir diğer operasyonu ise son zamanlarda yeni nesil yurt dışından yönlendirilen suç çeteleriydi. WhatsApp ve Telegram grupları üzerinden iletişim kuran çeteler, yurt dışından saldırı ve suikast için emir verdi.
Çete üyelerinin WhatsApp grubu üzerinden 'Eyüpsultan'da bir kuyumcu kurşunlanacak' mesajı sonrası gruptaki bazı kişilerin saldırıya talip olduğu belirlendi. Çetenin tehdit mesajlarının da yurt dışına ait bir numaradan geldiği tespit edildi.
AİLELER DİKKAT: 18 YAŞIN ALTINDAKİ ÇOCUKLARI KANDIRIYORLAR!
Yeni nesil çetelerin, saldırı için özellikle 18 yaşın altında kandırılmaya yönlendirilmeye müsait gençleri tercih ettiği öğrenildi. WhatsApp üzerinden yerlerini kurşunlatma emri veren çete üyelerinin gençleri "20-30 bin ödeme yapacağız" diye kandırdığı ancak saldırı sonrasında ödeme yapmadığı da ortaya çıktı.