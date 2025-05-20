Video Yaşam İstanbul’da 3 ilçede "Suikastçı" operasyonu: Whatsapp mesajları ortaya çıktı | Video
İstanbul’da 3 ilçede

İstanbul’da 3 ilçede "Suikastçı" operasyonu: Whatsapp mesajları ortaya çıktı | Video

20.05.2025 | 13:42

İstanbul’da polis ekipleri özellikle yurt dışındaki çetelerden WhatsApp ve Telegram üzerinden talimat aldıkları belirlenen ‘yeni nesil çetelere’ yönelik operasyon düzenledi. Şişli, Eyüpsultan ve Küçükçekmece merkezli operasyonda şüpheliler ele geçirildi. Şişli’de bir iş adamına düzenlenecek suikast son anda engellenirken, yeni nesil çetelerin WhatsApp üzerinden gönderdikleri tehdit mesajları da ele geçirildi. İşte nefes kesen operasyonun detayları

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