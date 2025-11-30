SON DAKİKA: İstanbul’da akılalmaz olay! Oyunculuk vaadiyle şok dolandırıcılık! Her bölüm 140 bin TL vaadiyle...

SÖZLEŞME KOPYASINI İSTEDİLER AMA...

Mağdurlardan bazıları, vaat edilen roller karşılığında eğitim ücreti adı altında 15 bin liraya kadar ödeme yapmak zorunda kaldı. En dikkat çekici detaylardan biri ise ödemelerin şirket hesaplarına değil, farklı firmalara ait IBAN'lara yapılması ve buna rağmen makbuz veya fatura verilmemesi oldu. Sözleşmenin kopyasını isteyenlerin geri dönüş alamadığı, sonradan verilen sözleşmelerin ise imzalanan asıl evrakla uyuşmadığı iddia edildi. Şüphelilerin aynı yöntemle çok sayıda kişiyi mağdur etmeye ve benzer ilanlarla yeni başvurular almaya devam ettiği öğrenildi.