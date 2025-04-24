SON DAKİKA… İstanbul beşik gibi! 6,2 ve 5,9’luk depremlerin ardından uzmanlardan kritik uyarı: Büyük depremi tetikleyecek mi?

İstanbul, dün adeta kabusu yaşadı. Saat 12.13'te yaşanan 3,9 şiddetinin ardından mega kent adeta deprem fırtınasıyla sarsıldı. Saat 12.49'da ise 6,2'lik deprem büyük korku ve paniğe yol açtı.
Sadece 13 saniye süren ancak atom bombasına yakın bir gerginliğin boşaltığı belirtilen deprem sonrası vatandaşlar evlerine giremedi park ve bahçelerde sabahladı. Herkesin aklında ise "Bu deprem beklenen büyük İstanbul depremini tetikler mi?" sorusu vardı. Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Aydın Büyüksaraç, katıldığı AHaber canlı yayınında kritik açıklamalar yaptı.
Prof. Dr. Aydın Büyüksaraç, depremin beklenen fay üzerinde meydana geldiğini belirterek "Bu tartışmaları 30 yıldır yaşıyoruz. Depremler periyodik ve rastgele olaylardır. Zamanında olması ya da gecikmesi gibi kavramları tartışmaya gerek yok. Deprem beklenen bir noktada ortaya çıktı. Orta Marmara diye tanımladığımız ve beklentisi olan fay üzerinde meydana gelen bir deprem. Ortaya çıkan sonu. Marmara depremlerinin karakter niteliğinde olan 5,5-6-6,5 depremlerinin tekrarı niteliğinde.
"BURANIN KIRILMASI ZOR"
Bu deprem ne bir büyük depremi tetiklemiştir ya da tetikleyecektir ne de büyük depremi öne çekecektir. Depremler rastgele olaylardır. Şu anda tekrarı ve orta büyüklükte bir depremi yaşıyoruz. 1999 depremlerinde yaşadığımız Doğu Marmara kısmı belli bir yere kadar kırılmış ve enerjisini boşaltmıştı. Batı'da beklenen büyük deprem hala gerilim birikimi orada devam ediyor.
Orta kısımda bir zayıflık bölgesi var. Burada sıklıkla enerji boşalımı kolaylıkla ortaya çıkıyor. Meydana gelen depremin doğusunda bir güçlü zon söz konusu. Buranın kırılması zor. Bir sonraki aşamada doğudaki bir depremin hemen olması veya gerçekleşecek olması bir beklentidir. Bu depremin geçtiğini düşünüyorum. Marmara'daki fayların 30 yıla varan tartışmalar sonucu farklı görüşler ortaya çıktı. Orta Marmara'da kuzeydoğu güneybatı yönlü artçı sarsıntılar kendini göstermiş oluyor. Mrmara'nın doğusuna doğru devam etme olasılığı yok depremlerin" ifadelerini kullandı.
BÜYÜK DEPREMİ TETİKLEYECEK Mİ?
Bu depremin ardından 7 ve 7'nin üzerinde depremin olma olasılığı ile ilgili konuşan Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Aydın Büyüksaraç sözlerine şöyle devam etti: Bunu da olası görmüyorum. Çünkü dikkat edilirse 6,2'lik depremle 5,2'lik artçı sarsıntı arasında 20 km'lik mesafe var. Depremler bu araya sıkışmış vaziyette. Dün meydana gelen depremler aslında 6 Şubat depremlerindeki hemen gerçekleşen büyük depremleri anımsattı. Oluşum karakteri açısından. Büyük artçı sarsıntılar hemen gerçekleşti ve şimdi sıklığı azaldı. Bugün yine 4,1'lik deprem tekrar yaşandı. Bu deprem kısa süre sonra sönümlenecek gibi duruyor. Birkaç hafta içerisinde 3 büyüklüğündeki depremlerle sönümlenecektir. Yeni bir büyük depremi tetikleyecek konumda değil.
MARMARA'DA 7 VE ÜZERİNDE BÜYÜK DEPREM OLACAK MI?
Marmara'da 7 şiddetindeki deprem beklentisiyle ilgili de konuşan Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Aydın Büyüksaraç şöyle devam etti: Bugüne kadar Marmara'da 1999 depremleri ve 1912 Saros depremi dışında 7'nin üzerinde ölçülmüş deprem yok. Bu depremler tarihsel depremler. Deprem büyük bir olaydır ve panik ortamıdır. Marmara'da iddia edildiği gibi büyük bir kırık meydana gelmeyecek ve çok uzun bir kırık aynı anda kırılmayacak ve 7'den büyük bir depremi ben olası görmüyorum.
"İSTANBUL'DA TEHLİKE BİTMEDİ"
Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy, İstanbul'da tehlikenin bitmediğini ve 6,2 depreminin Marmara'nın deprem potansiyelini ortadan kaldırmadığını belirterek "6,2'nin Marmara'nın bütün deprem potansiyelini ortadan kaldırdığını söylemek mümkün değil. Bu 140 km'lik kısmın 40 km'lik bir kısmından bahsediyoruz. Kırılmayan o yerde tehlikenin bittiğini söyleyemeyiz. Yıllardan beri konuştuğumuz 7 ve 7 üzerindeki depremi tetikleyeceğini de söylemek doğru değil. Çünkü bunu söyleyebileceğimiz bir veri yok. Bu aktivite geçtikten sonra konuşacağız bunu" ifadelerini kullandı.
İSTANBUL'DA ZEMİNİ SAĞLAM İLÇELER HANGİLERİ?
Deprem Uzmanı Prof. Dr. Şükrü Ersoy sözlerine şöyle devam etti: Aslında İstanbul'un merkezi kesimi Anadolu'nun tamamını ve Avrupa yakasında da Haliç'in kuzey kısımlarını Alibeyköy Kağıthane Beşiktaş ve Sarıyer'e doğru olan zeminler Türkiye'nin en sağlam yerleri. Silivri'ye doğru olan kıyı kesimleri zeminsel olarak zafiyetler var. En çürük gibi kabul ettiğimiz kötü zeminlerde bile o zeminlere uygun koşullar yerine getirilmişse siz güvendesiniz.