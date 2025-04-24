SON DAKİKA… İstanbul beşik gibi! 6,2 ve 5,9’luk depremlerin ardından uzmanlardan kritik uyarı: Büyük depremi tetikleyecek mi?

BÜYÜK DEPREMİ TETİKLEYECEK Mİ?

Bu depremin ardından 7 ve 7'nin üzerinde depremin olma olasılığı ile ilgili konuşan Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Aydın Büyüksaraç sözlerine şöyle devam etti: Bunu da olası görmüyorum. Çünkü dikkat edilirse 6,2'lik depremle 5,2'lik artçı sarsıntı arasında 20 km'lik mesafe var. Depremler bu araya sıkışmış vaziyette. Dün meydana gelen depremler aslında 6 Şubat depremlerindeki hemen gerçekleşen büyük depremleri anımsattı. Oluşum karakteri açısından. Büyük artçı sarsıntılar hemen gerçekleşti ve şimdi sıklığı azaldı. Bugün yine 4,1'lik deprem tekrar yaşandı. Bu deprem kısa süre sonra sönümlenecek gibi duruyor. Birkaç hafta içerisinde 3 büyüklüğündeki depremlerle sönümlenecektir. Yeni bir büyük depremi tetikleyecek konumda değil.