İstanbul'da yaşanan 6.2 ve 5.9'luk depremler, büyük depremin habercisi mi? Uzman isimden kritik açıklamalar | Video
İstanbul, dün öğlen saatlerinden itibaren adeta deprem fırtınasıyla sarsıldı. En büyüğü 6,2 şiddetinde olan depremlerin ardından 19 saatte 187’den fazla artçı yaşadı. Büyük korku ve panik yaşayan İstanbullular, soluğu sokaklarda ve parklarda aldı. On binler geceyi sokakta geçirirken herkesin aklında “Bu deprem beklenen büyük İstanbul depremini tetikler mi?” sorusu vardı. Jeofizik Mühendisi Prof. Dr. Aydın Büyüksaraç, A Haber canlı yayınında yaşanan deprem ve artçılarla ilgili önemli açıklamalar yaptı.
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