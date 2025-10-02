İSTANBUL DEPREM SON DAKİKA: Marmara Denizi’nde 5.0 büyüklüğünde deprem! Kandilli ve AFAD’dan açıklama geldi

Son dakika haberi: İstanbul'da hissedilen bir deprem meydana geldi. Deprem İstanbul başta olmak üzere Marmara bölgesinde pek çok ilimizde hissedildi. Sarsıntının ardından vatandaşlar depremin büyüklüğü ve derinliğine ilgili bilgileri merak ediyor. İşte İstanbul'da hissedilen deprem ile ilgili son dakika gelişmeleri;
Marmara Denizi'nde, Marmaraereğlisi Tekirdağ açıklarında, saat 14.55'te 5.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depreme ilişkin detaylar AFAD tarafından açıklandı:
Büyüklük:5.0 (Mw)
Yer:Marmara Denizi - [18.24 km] Marmaraereğlisi (Tekirdağ)
Tarih:2025-10-02
Saat:14:55:04 TSİ
Enlem:40.80361 N
Boylam:27.925 E
Derinlik:6.71 km
AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan son depremler listesi ile güncel sarsıntı bilgilerine ulaşılabiliyor. İşte deprem mi oldu sorusuna yanıt arayacağınız o sistem:
AFAD'dan Marmara Denizi'ndeki depreme ilişkin açıklama:
- "5 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir"
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Marmara Denizi'nde meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibarıyla olumsuz bir durumun bulunmadığını bildirdi.
AFAD'ın sosyal hesabından Marmara Denizi'nde 5 büyüklüğündeki depreme ilişkin yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Marmara Denizi'nde, Marmaraereğlisi Tekirdağ açıklarında saat 14.55'te meydana gelen 5 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."