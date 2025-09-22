SON DAKİKA DEPREM: İstanbul, Balıkesir, Çanakkale, Bursa, İzmir, Manisa’da hissedildi! 22 Eylül 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son depremler

İstanbul deprem ve Balıkesir deprem son dakika haberleri arasında araştırılıyor. Birçok ilden hissedilen depremin ardından sarsıntıyı duyanlar AFAD ve Kandilli'ye yöneldi. Depremin merkez üssü, büyüklüğü ve derinliği sorgulanıyor.
İstanbul, Balıkesir, Çanakkale, Bursa, İzmir, Manisa ve çevre illerde hissedilen bir deprem oldu. AFAD verilerine göre deprem Balıkesir Sındırgı merkez üssünde 4.9 büyüklüğünde gerçekleşti ve yerin 7 kilometre altında kaydedildi.
AFAD ve Kandilli Rasathanesi verileri ile son depremler merkez üssü, şiddeti ve derinliği ile takip ediliyor: