SON DAKİKA DEPREM: İstanbul, Balıkesir, Çanakkale, Bursa, İzmir, Manisa’da hissedildi! 22 Eylül 2025 AFAD ve Kandilli Rasathanesi ile son depremler

SON DAKİKA: BALIKESİR'DE DEPREM!

İstanbul, Balıkesir, Çanakkale, Bursa, İzmir, Manisa ve çevre illerde hissedilen bir deprem oldu. AFAD verilerine göre deprem Balıkesir Sındırgı merkez üssünde 4.9 büyüklüğünde gerçekleşti ve yerin 7 kilometre altında kaydedildi.