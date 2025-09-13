SON DAKİKA... İstanbul’da İETT otobüsü alev alev yandı: Yolcular son anda tahliye edildi!

Otobüsteki yolcular tahliye edilirken, yangın tüm otobüsü sardı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri caddeyi çift taraflı trafiğe kapatarak çevrede önlem aldı. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri otobüsteki yangına müdahale ederek söndürdü. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, otobüs hurdaya döndü. Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.