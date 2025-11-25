Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA... İstanbul'da siyasi ve askeri casusluk operasyonu: 4 şüpheliden 3'ü gözaltına alındı!
SON DAKİKA... İstanbul'da siyasi ve askeri casusluk operasyonu: 4 şüpheliden 3'ü gözaltına alındı!

İstanbul'da yürütülen siyasal ve askeri casusluk soruşturmasında, Türkiye’de faaliyet gösteren kritik kurumlarda görev yapan personele yönelik veri topladığı belirlenen 4 şüpheliden 3’ü düzenlenen operasyonda gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve Millî İstihbarat Teşkilatı (MİT) koordinesinde yürütülen 'Siyasal veya askeri casusluk' faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kapsamında soruşturma başlatıldı.

CASUSLUK FAALİYETİ TESPİT EDİLDİ

Türkiye'de savunma sanayiinde kritik görevlerde bulunan yönetici pozisyonundaki personellerin biyografik bilgilerinin derlenerek yabancı ülkelere aktarılmaya çalışıldığı tespit edildi. Şüphelilerin, kamu kurumlarındaki görevliler ve yabancı ülkelerin resmi temsilcileriyle temas kurarak bilgi toplamaya çalıştıkları aktarıldı.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTI

Soruşturma kapsamında 4 şüpheli tespit edildi. Düzenlenen operasyonda 3 kişi gözaltına alındı. Yurt dışında olduğu tespit edilen 1 şüpheli hakkında ise yakalama kararı çıkarıldı.

