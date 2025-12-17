Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA: İstanbul'da yeni nesil çetelere dev operasyon! İş yeri kurşunlayıp haraç istediler! Kadın tetikçi de kullanmışlar...
Giriş Tarihi: 17.12.2025 14:23 Son Güncelleme: 17.12.2025 16:57

Son dakika haberleri... İstanbul’da 10 farklı ilçede korku salan, hastaneden kafeteryaya kadar birçok işletmeyi haraç için kurşun yağmuruna tutan "yeni nesil" suç örgütüne dev operasyon düzenlendi. Özel Harekat Polislerinin desteğiyle gerçekleştirilen baskınlarda, aralarında eylemlerde aktif rol alan 2 kadın tetikçinin de bulunduğu 25 şüpheli kıskıvrak yakalanırken; kurşunlama anlarına dair şoke edici güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

İstanbul'da haraç almak için hastaneden, kafeteryaya çok sayıda işyerini kurşunladıkları iddia edilen 25 kişi 4 ayrı operasyonla yakalandı. Şüpheliler arasında iki kadın tetikçinin de bulunduğu öğrenildi. Şüphelilerin kurşunlama yaptıkları anları güvenlik kameraları kaydetti. Şüphelilerden 13'ü tutuklanırken, 7 kişinin adliyedeki işlemleri sürüyor.

4 AYRI OPERASYON YAPILDI!

Asayiş şube müdürlüğü, ekipleri Bakırköy, Beyoğlu, Ümraniye, Başakşehir, Üsküdar, Şişli, Beşiktaş, Sancaktepe ve Küçükçekmece, Kadıköy ilçelerinde Yeni nesil suç örgütlerinin gerçekleştirdiği haraç amacıyla yapılan işyeri, ev ve otomobil kurşunlama olayları üzerine geniş çaplı soruşturma açılmıştı. Polis ekipleri aralarında hastane, kafeterya, ofis ve otomobilleri kurşunlayan şüphelileri yakalamak için yüzlerce saat güvenli kamera görüntüsünü inceleyerek 4 ayrı operasyon yaptı.

25 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Özel Harekat Polislerinin de katıldığı operasyonlarda daha önceden tespit edilen adreslere baskın yapan ekipler toplam 25 kişiyi gözaltına aldı. Baskın yapılan evlerde yapılan aramalarda 4 tabanca, çok sayıda mermi, çalıntı motosikletler, ve 4 bilgisayar ele geçirildi.

2 KADIN TETİKÇİ YAKALANDI

Gasp Büro Amirliğinde işlemleri yapılan şüpheliler arasında iki kadın tetikçinin de bulunduğu öğrenildi. Kadın şüpheliler B.B.'nin daha önceden 1 suç kaydı, diğer şüpheli E.A.(33)'ün ise 6 suç kaydı olduğu öğrenildi. Kadın şüphelilerdin eylemlerde aktif rol oynadıkları öğrenildi.

KURŞUNLAMA ANLARI KAMERADA

Polis yaptığı soruşturmada şüphelilerin bazı eylemlerinde güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği öğrenildi. Şüphelilerin görüntülerde kurşunlama olaylarını gerçekleştirdikten sonra hızla kaçtıkları görüldü.


13 KİŞİ TUTUKLANDI

Gasp Büro Amirliği tarafından tahkikatların ardından şu ana kadar adliyeye çıkarılan 18 kişiden 13'nün tutuklandığı öğrenildi. Son operasyonda yakalanan 7 kişinin ise adliyedeki işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

