2 KADIN TETİKÇİ YAKALANDI



Gasp Büro Amirliğinde işlemleri yapılan şüpheliler arasında iki kadın tetikçinin de bulunduğu öğrenildi. Kadın şüpheliler B.B.'nin daha önceden 1 suç kaydı, diğer şüpheli E.A.(33)'ün ise 6 suç kaydı olduğu öğrenildi. Kadın şüphelilerdin eylemlerde aktif rol oynadıkları öğrenildi.



SON DAKİKA: İstanbul'da yeni nesil çetelere dev operasyon! İş yeri kurşunlayıp haraç istediler! Kadın tetikçi de kullanmışlar... | Video