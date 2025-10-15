SON DAKİKA | İstanbullular bu tarihlere dikkat! 4 gün boyunca etkili olacak: Kuvvetli sağanak alarmı

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu tahmin raporunu güncelledi.
Yeni yayınlanan 5 günlük haritalı rapora göre; hava sıcaklığının mevsim normalleri civarı ve yer yer altında seyretmesi bekleniyor.
Perşembe günü Marmara ve Karadeniz bölgelerinde sıcaklıkların azalması ve sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.
Cuma günü Samsun, Ordu, Trabzon ve Artvin başta olmak üzere Orta ve Doğu Karadeniz'de sağanak beklenirken, yurdun diğer kesimlerinde güneşli havanın etkili olacağı öngörülüyor.
İSTANBUL İÇİN ALARM VERİLDİ: 4 GÜN BOYUNCA ETKİLİ OLACAK
Öte yandan Meteoroloji'nin yayımladığı raporda, İstanbul için sağanak uyarısı yapıldı.
Perşembe, cumartesi, pazar ve pazartesi günleri megakentte sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.
İşte önümüzdeki 5 güne ait haritalı hava durumu raporu
MARMARA
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Balıkesir'in kuzeyinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin güney kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
BURSA 11°C, 21°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
ÇANAKKALE 12°C, 20°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
İSTANBUL 13°C, 19°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 11°C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR 6°C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ 12°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR 13°C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu
MANİSA 11°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 14°C, 29°C
Parçalı ve az bulutlu
ANTALYA 16°C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY 13°C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu
ISPARTA 7°C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 6°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
ÇANKIRI 6°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR 7°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA 8°C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.
BOLU 9°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) aralıklı sağanak yağışlı
DÜZCE 11°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşiam saatlerinde (Çarşamba) aralıklı sağanak yağışlı
SİNOP 13°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ZONGULDAK 12°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde (Çarşamba) aralıklı sağanak yağışlı
ORTA VE DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 8°C, 21°C
Parçalı bulutlu
RİZE 12°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
SAMSUN 13°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
TRABZON 13°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzeyinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 0°C, 16°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
KARS -1°C, 17°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu
MALATYA 6°C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN 5°C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 8°C, 24°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 10°C, 26°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN 13°C, 24°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 12°C, 25°C
Az bulutlu ve açık