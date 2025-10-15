SON DAKİKA | İstanbullular bu tarihlere dikkat! 4 gün boyunca etkili olacak: Kuvvetli sağanak alarmı

BATI KARADENİZ

Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

BOLU 9°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) aralıklı sağanak yağışlı

DÜZCE 11°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşiam saatlerinde (Çarşamba) aralıklı sağanak yağışlı

SİNOP 13°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ZONGULDAK 12°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde (Çarşamba) aralıklı sağanak yağışlı