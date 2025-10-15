Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA | İstanbullular bu tarihlere dikkat! 4 gün boyunca etkili olacak: Kuvvetli sağanak alarmı
Giriş Tarihi: 15.10.2025 18:50 Son Güncelleme: 15.10.2025 18:56

SON DAKİKA | İstanbullular bu tarihlere dikkat! 4 gün boyunca etkili olacak: Kuvvetli sağanak alarmı

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu tahmin raporunu güncelledi. İstanbul'da etkili olması beklenen sağanak için tarih veren Meteoroloji, yağışların 4 gün boyunca süreceğini bildirdi. Öte yandan hava sıcaklığının yer yer mevsim normallerinin altında seyredeceği belirtilirken, hafta boyunca yurdun birçok kesiminde yağışların etkili olacağı bildirildi. İşte son dakika hava durumu haberinin detayları...

SON DAKİKA | İstanbullular bu tarihlere dikkat! 4 gün boyunca etkili olacak: Kuvvetli sağanak alarmı

Son dakika haberleri: Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava durumu tahmin raporunu güncelledi.

Yeni yayınlanan 5 günlük haritalı rapora göre; hava sıcaklığının mevsim normalleri civarı ve yer yer altında seyretmesi bekleniyor.

Perşembe günü Marmara ve Karadeniz bölgelerinde sıcaklıkların azalması ve sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.

Cuma günü Samsun, Ordu, Trabzon ve Artvin başta olmak üzere Orta ve Doğu Karadeniz'de sağanak beklenirken, yurdun diğer kesimlerinde güneşli havanın etkili olacağı öngörülüyor.

Cumartesi günü ise Marmara Bölgesi'nde birçok ilde sağanak yağış bekleniyor.

Pazar ve Pazartesi de yurdun birçok noktasında yağışlı havanın etkili olması bekleniyor.

İSTANBUL İÇİN ALARM VERİLDİ: 4 GÜN BOYUNCA ETKİLİ OLACAK

Öte yandan Meteoroloji'nin yayımladığı raporda, İstanbul için sağanak uyarısı yapıldı.

Perşembe, cumartesi, pazar ve pazartesi günleri megakentte sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.

İşte önümüzdeki 5 güne ait haritalı hava durumu raporu

MARMARA

Parçalı, yer yer çok bulutlu, bölgenin doğusu ile Balıkesir'in kuzeyinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin güney kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

BURSA 11°C, 21°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

ÇANAKKALE 12°C, 20°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

İSTANBUL 13°C, 19°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 11°C, 16°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

A.KARAHİSAR 6°C, 19°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ 12°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR 13°C, 24°C

Parçalı ve az bulutlu

MANİSA 11°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA 14°C, 29°C

Parçalı ve az bulutlu

ANTALYA 16°C, 26°C

Parçalı ve az bulutlu

HATAY 13°C, 28°C

Parçalı ve az bulutlu

ISPARTA 7°C, 23°C

Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA 6°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu

ÇANKIRI 6°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR 7°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA 8°C, 20°C

Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesi bekleniyor.

BOLU 9°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Perşembe) aralıklı sağanak yağışlı

DÜZCE 11°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşiam saatlerinde (Çarşamba) aralıklı sağanak yağışlı

SİNOP 13°C, 20°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

ZONGULDAK 12°C, 18°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde (Çarşamba) aralıklı sağanak yağışlı

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kıyı kesimlerinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AMASYA 8°C, 21°C

Parçalı bulutlu

RİZE 12°C, 21°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

SAMSUN 13°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

TRABZON 13°C, 19°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzeyinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM 0°C, 16°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

KARS -1°C, 17°C

Parçalı, yer yer çok bulutlu

MALATYA 6°C, 21°C

Parçalı ve az bulutlu

VAN 5°C, 18°C

Parçalı ve az bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR 8°C, 24°C

Az bulutlu ve açık

GAZİANTEP 10°C, 26°C

Az bulutlu ve açık

MARDİN 13°C, 24°C

Az bulutlu ve açık

SİİRT 12°C, 25°C

Az bulutlu ve açık

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA | İstanbullular bu tarihlere dikkat! 4 gün boyunca etkili olacak: Kuvvetli sağanak alarmı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz