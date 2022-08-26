Son dakika: İşte Benim Stilim yarışmacısı Nazlı Hamarat’ın paylaşımları tepki çekmişti! Bakanlıktan açıklama geldi

Bir dönem ekranlarda yayınlanan moda programı İşte Benim Stilim'de yarışan Nazlı Hamarat, özel hayatındaki gelişmeler ve sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme geliyor. İş insanı Gaffar Aydın ile evliliğinden 2018 yılında oğlunu kucağına alan Nazlı Hamarat, daha sonra olaylı bir boşanma süreci yaşamıştı.

SKANDAL PAYLAŞIMLARIYLA GÜNDEMDE

Geçtiğimiz yıl 3 yaşındaki oğluna içki içirdiği görüntüler ortaya çıkan Hamarat, bir kez daha skandal bir olayla gündeme geldi. Sosyal medya hesabından oğlunu uyandırdığı anların görüntüsünü paylaşan Hamarat, uyanmayan oğluna bir anda "Sabah güneşi sidikliye vurur. Çünkü sen hala altına yapıyorsun, bez var altında" demeye başladı. O anları izleyenler ünlü yarışmacıya büyük tepki gösterdi.

İşte Benim Stilim yarışmacısı Nazlı Hamarat'ın oğluna karşı davranışı tepki çekti! "Sidikli uyan, hâlâ altına yapıyorsun" | Video

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, medyada yer alan ve kamuoyuna yansıyan "İşte Benim Stilim" isimli programın yarışmacısı Nazlı Hamarat'ın paylaşımları sonrası basın açıklaması yayınladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "N.H isimli annenin 2021 yılında gece geç saatte bir lokantada küçük çocuğunun eline alkol bardağı vererek çektiği görüntüler sosyal medyada yer almıştır. Paylaşımın ardından anne N. H ile görüşme yapılmış ve küçük çocuk için uygun sosyal hizmet modelinin belirlenmesi planlanmıştır.

"SOSYAL HİZMET ÇALIŞMALARI BAŞLADI"

İstanbul 13. Aile Mahkemesi tarafından verilen Danışmanlık Tedbir kararı gereğince aileye yönelik sosyal hizmet çalışmasına başlanmıştır. Mevcut durumda, tedbir kapsamında görüşmeler belirli periyodlarla devam etmektedir. Annenin, oğlu İ. N'ye yönelik kaydettiği sosyal medya görüntüleri sonrası çocuğun psikososyal durumunu etkileyecek davranışlar konusunda anneye rehberlik edilmiştir. Danışmanlık Tedbiri kapsamında yapılan görüşmeler sonucunda, anne ile çocuk için belirli bir gündelik rutin oluşturulmuş, süreç içerisinde çocuğun gelişimsel özelliklerinde iyileşme yaşandığı gözlemlenmiş, yönlendirmeler neticesinde annenin çocuğu anaokuluna kayıt ettirdiği, bilinçli ebeveynlik motivasyonu yükselen annenin çocukla arasında sevgi bağı kurulduğu tespit edilmiştir. Aileye yönelik mesleki çalışmalar devam etmektedir."