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Haberler Galeri İşte Benim Stilim yarışmacısı Nazlı Hamarat'tan bir skandal daha! Oğluna yaptığı harekete sosyal medyada tepki yağıyor!
Giriş Tarihi: 24.08.2022 11:36 Güncelleme Tarihi: 24.08.2022 11:48

İşte Benim Stilim yarışmacısı Nazlı Hamarat'tan bir skandal daha! Oğluna yaptığı harekete sosyal medyada tepki yağıyor!

"İşte Benim Stilim" adlı bir moda yarışmasıyla şöhreti yakalayan Nazlı Hamarat, skandal hareketlerine bir yenisini daha ekledi. Daha önce çocuğuna içki içirdiği görüntüler ile izleyenleri şoke eden Nazlı Hamarat, bir kez daha tepki çeken bir hamlede bulundu. Sosyal medya hesabından oğlunu uyandırmaya çalıştığı anları paylaşan Hamarat, oğluna sarf ettiği sözler ile takipçilerini ayağa kaldırdı. O anlar ise sosyal medyada büyük tepki topladı. İşte Nazlı Hamarat'ın eleştiri yağmuruna tutulduğu o görüntüler...

İşte Benim Stilim yarışmacısı Nazlı Hamarat’tan bir skandal daha! Oğluna yaptığı harekete sosyal medyada tepki yağıyor!

Bir dönem ekranlarda yayınlanan moda programı İşte Benim Stilim'de yarışan Nazlı Hamarat, özel hayatındaki gelişmeler ve sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla sık sık gündeme geliyor.

İşte Benim Stilim yarışmacısı Nazlı Hamarat’tan bir skandal daha! Oğluna yaptığı harekete sosyal medyada tepki yağıyor!

İş insanı Gaffar Aydın ile evliliğinden 2018 yılında oğlunu kucağına alan Nazlı Hamarat, daha sonra olaylı bir boşanma süreci yaşamıştı.

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İşte Benim Stilim yarışmacısı Nazlı Hamarat’tan bir skandal daha! Oğluna yaptığı harekete sosyal medyada tepki yağıyor!

BİR SKANDAL DAHA!

Yaşadığı çalkantılı sürecin ardından oğlunun velayetini alan İşte Benim Stilim'in yarışmacısı, tepki çeken bir olayla gündeme geldi.

İşte Benim Stilim yarışmacısı Nazlı Hamarat’tan bir skandal daha! Oğluna yaptığı harekete sosyal medyada tepki yağıyor!

Geçtiğimiz yıl 3 yaşındaki oğluna içki içirdiği görüntüler ortaya çıkan Hamarat, bir kez daha skandal bir olayla gündeme geldi.

İşte Benim Stilim yarışmacısı Nazlı Hamarat’tan bir skandal daha! Oğluna yaptığı harekete sosyal medyada tepki yağıyor!

Sosyal medya hesabından oğlunu uyandırdığı anların görüntüsünü paylaşan Hamarat, uyanmayan oğluna bir anda "Sabah güneşi sidikliye vurur. Çünkü sen hala altına yapıyorsun, bez var altında" demeye başladı.

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