Video Magazin İşte Benim Stilim yarışmacısı Nazlı Hamarat’tın oğluna karşı davranışı tepki çekti! "Sidikli uyan, hâlâ altına yapıyorsun" | Video
İşte Benim Stilim yarışmacısı Nazlı Hamarat’tın oğluna karşı davranışı tepki çekti!

İşte Benim Stilim yarışmacısı Nazlı Hamarat’tın oğluna karşı davranışı tepki çekti! "Sidikli uyan, hâlâ altına yapıyorsun" | Video

24.08.2022 | 11:32

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İşte Benim Stilim yarışmacısı Nazlı Hamarat’tın oğluna karşı davranışı tepki çekti! Sidikli uyan, hâlâ altına yapıyorsun | Video 00:14
İşte Benim Stilim yarışmacısı Nazlı Hamarat’tın oğluna karşı davranışı tepki çekti! "Sidikli uyan, hâlâ altına yapıyorsun" | Video 24.08.2022 | 11:32
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"İşte Benim Stilim" adlı bir moda yarışmasıyla şöhreti yakalayan Nazlı Hamarat, skandal hareketlerine bir yenisini daha ekledi. Daha önce çocuğuna içki içirdiği görüntüler ile izleyenleri şoke eden Nazlı Hamarat, bir kez daha tepki çeken bir hamlede bulundu. Sosyal medya hesabından oğlunu uyandırmaya çalıştığı anları paylaşan Hamarat, oğluna sarf ettiği sözler ile takipçilerini ayağa kaldırdı. O anlar ise sosyal medyada büyük tepki topladı. İşte Nazlı Hamarat'ın eleştiri yağmuruna tutulduğu o görüntüler...

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