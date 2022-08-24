İşte Benim Stilim yarışmacısı Nazlı Hamarat’tın oğluna karşı davranışı tepki çekti! "Sidikli uyan, hâlâ altına yapıyorsun" | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:14
00:32
00:20
00:21
00:40
00:36
Küçük İbo, Hülya Avşar'ın kucağına oturduğu o zamanları anlattı | Video 22.08.2022 | 10:30
00:11
01:44
00:56
Murda'dan hayranlarına unutulmaz konser | Video 19.08.2022 | 19:52
00:41
00:57
Demet Şener günlük spor rutinini paylaştı, fit vücudu hayran bıraktı | Video 18.08.2022 | 09:39
00:25
Hülya Avşar siyah bikinisiyle havuzda şov yaptı | Video 18.08.2022 | 09:28
00:21
Ece Erken kırmızı bikinisiyle plajı yıktı geçti | Video 17.08.2022 | 14:42
00:14
02:28
01:12
00:19
00:12
00:18
00:46
Yarın evlenecek olan Petek Dinçöz kına gecesi yaptı | Video 15.08.2022 | 23:52
"İşte Benim Stilim" adlı bir moda yarışmasıyla şöhreti yakalayan Nazlı Hamarat, skandal hareketlerine bir yenisini daha ekledi. Daha önce çocuğuna içki içirdiği görüntüler ile izleyenleri şoke eden Nazlı Hamarat, bir kez daha tepki çeken bir hamlede bulundu. Sosyal medya hesabından oğlunu uyandırmaya çalıştığı anları paylaşan Hamarat, oğluna sarf ettiği sözler ile takipçilerini ayağa kaldırdı. O anlar ise sosyal medyada büyük tepki topladı. İşte Nazlı Hamarat'ın eleştiri yağmuruna tutulduğu o görüntüler...