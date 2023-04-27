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Giriş Tarihi: 27.4.2023 22:56 Son Güncelleme: 27.4.2023 23:27

Son dakika: İzmir Narlıdere'de Folkart Sitesi’nde yangın

Son dakika haberi... İzmir’in Narlıdere ilçesindeki Folkart Sitesi’nde yangın çıktı. Olay yerine ise çok sayıda ekip sevk edildi.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
Son dakika: İzmir Narlıdere’de Folkart Sitesi’nde yangın

Son dakika haberi... Yenikale Mahallesi'ndeki 4 bloklu sitenin 8 katlı binasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Son dakika: İzmir Narlıdere'de Folkart Sitesi’nde yangın | Video

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Alevlerin kısa sürede tüm binayı sardığı yangınla ilgili olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

ZAMAN ZAMAN PATLAMA SESLERİ

Zaman zaman patlama seslerinin duyulduğu yangın çıkan binanın sakinleri ekiplerce tahliye ediliyor. Ekipler yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

İZMİR VALİSİNDEN AÇIKLAMA

Açıklamalarda bulunan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger şu ifadeleri kullandı:

İzmir İtfaiyesi bütün ekipleriyle yangını söndürmeye çalışıyor. Aynı zamanda orman itfaiyeyi de sevk ettik. 1 blok aşağı yukarı tamamen yanmak üzere. Diğer bloklara sirayet etmesini engellemeye çalışıyoruz.

"İÇERİDE CANLI YOK"

Sevindirici olan şu. Site yöneticisi yangın başladıktan sonra site sakinlerini tahliye etmiş. İçerde canlı olmadığına dair elimizde bilgi var.

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Son dakika: İzmir Narlıdere'de Folkart Sitesi’nde yangın
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