Son dakika: İzmir Narlıdere'de Folkart Sitesi’nde yangın | Video

ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Alevlerin kısa sürede tüm binayı sardığı yangınla ilgili olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.