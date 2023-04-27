Son dakika: İzmir Narlıdere’de Folkart Sitesi’nde yangın

Son dakika haberi... Yenikale Mahallesi'ndeki 4 bloklu sitenin 8 katlı binasında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
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ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ
Alevlerin kısa sürede tüm binayı sardığı yangınla ilgili olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
İZMİR VALİSİNDEN AÇIKLAMA
Açıklamalarda bulunan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger şu ifadeleri kullandı:
İzmir İtfaiyesi bütün ekipleriyle yangını söndürmeye çalışıyor. Aynı zamanda orman itfaiyeyi de sevk ettik. 1 blok aşağı yukarı tamamen yanmak üzere. Diğer bloklara sirayet etmesini engellemeye çalışıyoruz.
"İÇERİDE CANLI YOK"
Sevindirici olan şu. Site yöneticisi yangın başladıktan sonra site sakinlerini tahliye etmiş. İçerde canlı olmadığına dair elimizde bilgi var.