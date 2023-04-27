Video Haber Son dakika: İzmir Narlıdere'de Folkart Sitesi’nde yangın | Video
Son dakika: İzmir Narlıdere'de Folkart Sitesi’nde yangın | Video

Son dakika: İzmir Narlıdere'de Folkart Sitesi’nde yangın | Video

27.04.2023 | 23:07

Son dakika haberi... İzmir’in Narlıdere ilçesindeki Folkart Sitesi’nde yangın çıktı. Olay yerine ise çok sayıda ekip sevk edildi.

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