Son dakika: İzmir Narlıdere'de Folkart Sitesi’nde yangın: Panikle balkondan atlayıp yaralananlar var | Video
Son dakika haberi... İzmir’in Narlıdere ilçesindeki Folkart Sitesi’nde yangın çıktı. Olay yerine ise çok sayıda ekip sevk edildi. Yangına dair açıklamalarda bulunan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, yangının diğer bloklara sirayet etmemesi için çalıştıklarını belirterek, "Sevindirici olan şu. Site yöneticisi yangın başladıktan sonra site sakinlerini tahliye etmiş. İçerde canlı olmadığına dair elimizde bilgi var" ifadelerini kullandı. Balkondan atlayanlar olduğuna ilişkin iddialar üzerine sorulan soruya yanıt veren Bakan Mehmet Muharrem Kasapoğlu ise, "Panik kaynaklı dairelerden atlayıp yaralanan vatandaşlarımız var. " dedi. Yangınla ilgili adli soruşturma başlattığı da aktarıldı.
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