SON DAKİKA... İzmir’de 3 ayrı adrese eş zamanlı operasyon: Çok sayıda ruhsatsız silah ile uyuşturucu madde ele geçirildi!

Evlerdeki aramalarda; yastık altı, asma tavan ve halıların arası gibi birçok yere saklanmış 3 ruhsatsız tabanca, 4 pompalı tüfek, 1 kurusıkı tabanca, 3 tabanca şarjörü, 3 pompalı tüfek şarjörü, 1 tambur şarjör, 2 süngü, 8 adet 7.65 milimetre fişek, 6 tüfek kartuşu, 1 kama ile 7,94 gram metamfetamin ve 3 fişek halinde toplam 1,60 gram metamfetamin ele geçirildi.