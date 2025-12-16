SON DAKİKA... İzmir’de 3 ayrı adrese eş zamanlı operasyon: Çok sayıda ruhsatsız silah ile uyuşturucu madde ele geçirildi!

Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, bireysel silahlanmanın önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışma kapsamında G.T., B.H. ve M.F.'yi takibe aldı. Şüphelilerin, Karabağlar ve Konak ilçelerinde kayıt dışı olarak kaldıkları evler tespit edildi. Belirlenen adreslere, bu sabah operasyon düzenlendi.
Evlerdeki aramalarda; yastık altı, asma tavan ve halıların arası gibi birçok yere saklanmış 3 ruhsatsız tabanca, 4 pompalı tüfek, 1 kurusıkı tabanca, 3 tabanca şarjörü, 3 pompalı tüfek şarjörü, 1 tambur şarjör, 2 süngü, 8 adet 7.65 milimetre fişek, 6 tüfek kartuşu, 1 kama ile 7,94 gram metamfetamin ve 3 fişek halinde toplam 1,60 gram metamfetamin ele geçirildi.