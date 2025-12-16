Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA... İzmir'de 3 ayrı adrese eş zamanlı operasyon: Çok sayıda ruhsatsız silah ile uyuşturucu madde ele geçirildi!
Giriş Tarihi: 16.12.2025 15:20

SON DAKİKA... İzmir'de 3 ayrı adrese eş zamanlı operasyon: Çok sayıda ruhsatsız silah ile uyuşturucu madde ele geçirildi!

İzmir'de polisin 3 ayrı eve düzenlediği operasyonda, yastık altı, asma tavan ve halıların arası gibi birçok yere saklanmış çok sayıda ruhsatsız silah ile uyuşturucu madde ele geçirildi. Takibe alınan 3 şüpheli, yakalandı.

DHA Yaşam
Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, bireysel silahlanmanın önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışma kapsamında G.T., B.H. ve M.F.'yi takibe aldı. Şüphelilerin, Karabağlar ve Konak ilçelerinde kayıt dışı olarak kaldıkları evler tespit edildi. Belirlenen adreslere, bu sabah operasyon düzenlendi.

Evlerdeki aramalarda; yastık altı, asma tavan ve halıların arası gibi birçok yere saklanmış 3 ruhsatsız tabanca, 4 pompalı tüfek, 1 kurusıkı tabanca, 3 tabanca şarjörü, 3 pompalı tüfek şarjörü, 1 tambur şarjör, 2 süngü, 8 adet 7.65 milimetre fişek, 6 tüfek kartuşu, 1 kama ile 7,94 gram metamfetamin ve 3 fişek halinde toplam 1,60 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında 'Uyuşturucu satmak' ve 'Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna Muhalefet' suçlarından işlem yapıldığı öğrenildi.

