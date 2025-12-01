SON DAKİKA: İzmir'de acı olay! 17 yaşındaki Ceylin kazada feci şekilde can vermişti! "Lunapark dönüşü..."

"BÖYLE BİR YOLDA BU KADAR HIZ YAPILMASI..."

Tutanaklara hızı ve fren izi geçmemiş. Ama biz bu durumu avukatlarla konuştuğumuzda bu tarz durumlarda 30 metre fren izi 130-140 civarında bir hızda olduğunu söylüyor. Kaza yapmadan 100 metre önce hız uyarı levhasında 70 levhası var.Tehlikeli bir yol, tehlikeli bir güzergah bu kadar hız yapılması sorumsuzluk. Ceylin hiçbir şekilde geri gelmeyecek, onun yerini hiçbir şey doldurmaz. Ama sürücünün cezalandırılması bir nebze de olsa bizim acımızı hafifletecektir" ifadelerini kullandı.