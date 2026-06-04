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Giriş Tarihi: 4.06.2026 14:03 Son Güncelleme: 4.06.2026 14:23

Son dakika | İzmir'de Çeşme'de silahla vurularak öldürülmüştü: Dilan Polat'ın koruması Can Polat cinayetinde gözaltı sayısı 3’e yükseldi

Son dakika haberi... İzmir Çeşme’de dün Dilan ve Engin Polat’ın şoförlüğünü yapan Can Polat, otelde konaklayan Polat çiftinin yanından ayrılıp araca giderken silahla vurularak öldürüldü. Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında olayın Daltonlar Suç Örgütü tarafından gerçekleştirildiği değerlendirilirken şüpheli Serhat Altun yakalanarak gözaltına alındı. Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İzmir Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında İzmir’de ve İstanbul’da birer şüpheli daha gözaltına alındı. Böylece soruşturma kapsamında gözaltı sayısı 3’e yükseldi.

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Son dakika | İzmir’de Çeşme’de silahla vurularak öldürülmüştü: Dilan Polat’ın koruması Can Polat cinayetinde gözaltı sayısı 3’e yükseldi
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Son dakika haberi! İzmir Çeşme'de dün Dilan ve Engin Polat'ın şoförlüğünü yapan Can Polat silahla vurularak öldürüldü. Yapılan çalışmalarda olayın bahse konu otel önünde Can Polat'ın dışarıya çıktığı esnada gerçekleştiği ve Can Polat'ın otele girdiği tespit edildi.

Ayrıca şüpheli şahsın bahse konu otel etrafında bulunan işletmelerde bekleme yaptığı ortaya çıktı.

Şüpheli Serhat Altun'un 'aura' isimli işletmeden kredi kartı kullanarak içecek aldığı belirlendi.

(Daltonlar Suç Örgütü)

Olayın Daltonlar Suç Örgütü tarafından gerçekleştirildiği değerlendirilirken bölgede yapılan çalışmada olayda kullanıldığı değerlendirilen turuncu poşet içerisinde siyah otomatik silah ve yine aynı poşet içerisinde 3 adet kovan, silaha basılı şekilde 21 adet 9*19 mermi ve şahsın olay anında üzerinde bulunan kıyafetleri 13033 sokak üzerinde tarla kenarında atıl vaziyette bulundu. İzmir il Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalarda şüpheli İzmir İli Konak'ta yakalandı.

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GÖZALTI SAYISI 3'E YÜKSELDİ

Öte yandan Çeşme Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İzmir Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar kapsamında İzmir'de ve İstanbul'da birer şüpheli daha gözaltına alındı.

Dilan Polat'ın koruması Can Polat'ın hayatını kaybettiği silahlı saldırının görüntüleri ortaya çıktı | Video

Böylece soruşturma kapsamında gözaltı sayısı 3'e yükseldi.

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Son dakika | İzmir'de Çeşme'de silahla vurularak öldürülmüştü: Dilan Polat'ın koruması Can Polat cinayetinde gözaltı sayısı 3’e yükseldi
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