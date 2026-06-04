Son dakika | İzmir’de Çeşme’de silahla vurularak öldürülmüştü: Dilan Polat’ın koruması Can Polat cinayetinde gözaltı sayısı 3’e yükseldi

(Daltonlar Suç Örgütü)

Olayın Daltonlar Suç Örgütü tarafından gerçekleştirildiği değerlendirilirken bölgede yapılan çalışmada olayda kullanıldığı değerlendirilen turuncu poşet içerisinde siyah otomatik silah ve yine aynı poşet içerisinde 3 adet kovan, silaha basılı şekilde 21 adet 9*19 mermi ve şahsın olay anında üzerinde bulunan kıyafetleri 13033 sokak üzerinde tarla kenarında atıl vaziyette bulundu. İzmir il Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı çalışmalarda şüpheli İzmir İli Konak'ta yakalandı.