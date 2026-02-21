Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA… İzmir’de feci ölüm! TIR’dan düşen saman balyalarının altında kalarak can verdi!
Giriş Tarihi: 21.02.2026 12:54 Son Güncelleme: 21.02.2026 13:18

SON DAKİKA… İzmir’de feci ölüm! TIR’dan düşen saman balyalarının altında kalarak can verdi!

SON DAKİKA… İzmir Kiaz’da Abdurrahman Avcı yanından geçtiği park halindeki TIR2dan düşen iki balya samanın altında kaldı. İki çocuk babası talihsiz adam tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı…

DHA Yaşam
SON DAKİKA… İzmir’de feci ölüm! TIR’dan düşen saman balyalarının altında kalarak can verdi!
  • ABONE OL

Olay, dün saat 13.30 sıralarında kırsal Karaburç Mahallesi'nde meydana geldi.

Tarım makineleri bayii işleten Abdurrahman Avcı, yanından geçtiği park halindeki 16 LE 397 plakalı TIR'da düşen iki balya samanın altında kalıp, yaralandı. Evli, 2 çocuk babasının Avcı'nın yardımına koşan çevredekiler, Avcı'yı saman balyalarının altından kurtarmaya çalıştı.

Saman balyalarının altında kalan adam hayatını kaybetti! O anlar kamerada | Video

Bir yandan da olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

TIR ŞOFÖRÜ GÖZALTINDA

Kiraz Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Avcı, kurtarılamadı. Olay bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, TIR şoförü H.K. gözaltına alındı.

Beldeyken kapatılıp kırsal mahalleye dönüştürülen Kaymakçı'nın eski belediye başkanlarından Halil Güler'in damadı olan Avcı'nın ölümü, yakınları ve sevenlerini yasa boğdu.

Sabah.com.tr Uygulamamızı İndirin

Uygulamalara Özel Ayrıcalıkları Keşfedin!
  • ABONE OL
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA… İzmir’de feci ölüm! TIR’dan düşen saman balyalarının altında kalarak can verdi!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz