SON DAKİKA… İzmir’de feci ölüm! TIR’dan düşen saman balyalarının altında kalarak can verdi!

Olay, dün saat 13.30 sıralarında kırsal Karaburç Mahallesi'nde meydana geldi.
Tarım makineleri bayii işleten Abdurrahman Avcı, yanından geçtiği park halindeki 16 LE 397 plakalı TIR'da düşen iki balya samanın altında kalıp, yaralandı. Evli, 2 çocuk babasının Avcı'nın yardımına koşan çevredekiler, Avcı'yı saman balyalarının altından kurtarmaya çalıştı.
TIR ŞOFÖRÜ GÖZALTINDA
Kiraz Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan Avcı, kurtarılamadı. Olay bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansırken, TIR şoförü H.K. gözaltına alındı.