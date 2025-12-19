SON DAKİKA | Jandarmadan dev mali operasyon: 5 ilde 26 şirkete eş zamanlı baskın!

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, belirli bir organizasyon dahilinde ve sistematik şekilde hareket eden, genel olarak mali müşavirlerden oluşan şüphelilerin kurdukları şirketler üzerinden gerçekte var olmayan bir ticari ilişkiye (hayali ticaret) dayanarak 2020-2021 yıllarında ilk tespitlere göre KDV dahil 6 milyar 971 milyon 991 bin 447 lira değerinde sahte fatura düzenlediği belirtildi.