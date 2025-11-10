SON DAKİKA: Kadıköy'deki vahşet Türkiye'yi sarstı! Sokak ortasında çakmakla yakılmıştı! "Kız kardeşim sizin yüzünüzden..."

KAN DONDURAN TEHDİTLER: 'KIZ ARKADAŞIM SİZİN YÜZÜNÜZDEN HAPSE GİRDİ...'

Hastanede tedavisi devam eden Gözde Yılmaz'ın ifadeleri ve saldırı sonrası aldığı tehdit mesajları olayın ardındaki dehşet verici ilişkiyi ortaya çıkardı. Yılmaz, saldırgan S.A.G.'yi tanımadığını ancak saldırıyı yapan kişinin çocukluk arkadaşı D.Y.'nin kız arkadaşı olduğunu öğrendiğini belirtti. Saldırının asıl nedeninin ise saldırganın kız arkadaşının tutuklanmasıyla ilgili olduğu iddia ediliyor. Gözde Yılmaz: "Biz hastanedeyken D.Y. isimli kişiden tehdit mesajları geliyor. 'Kız arkadaşım sizin yüzünüzden hapse girdi, Kadıköy'e geri dönemezsin' diyorlar. Evim ve iş yerim orada olmasına rağmen bu olaydan sonra kendimi güvende hissetmiyorum. En ağır cezayı almasını istiyorum."