SON DAKİKA: Kadıköy'deki vahşet Türkiye'yi sarstı! Sokak ortasında çakmakla yakılmıştı! "Kız kardeşim sizin yüzünüzden..."

Kadıköy'ün merkezi Caferağa Mahallesi'nde 1 Kasım'da yaşanan korkunç olay, kamuoyunun vicdanını yaraladı. Gözde Yılmaz (isim değiştirilmiş olabilir), arkadaşlarıyla bir eğlence mekanının dışında otururken, kimliği belirlenen şüpheli S.A.G. tarafından akıl almaz bir saldırıya uğradı.
ANLIK DEHŞET: ÇAKMAKLA ATEŞE VERİLDİ
Edinilen bilgilere göre, Yılmaz telefonla konuşmasını bitirdiği sırada yanına yaklaşan S.A.G., elindeki yanıcı maddeyi genç kadının üzerine döktü. Gözde Yılmaz, ne olduğunu anlayamadan bir anda çakmakla ateşe verildi ve alevler içinde kaldı. Şüpheli saldırının hemen ardından olay yerinden kaçtı.
VÜCUDUNDA İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ DERECE YANIKLAR: TEDAVİSİ SÜRÜYOR
Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde, Gözde Yılmaz'ın vücudunda ikinci ve üçüncü derece yanıklar oluştuğu tespit edildi. Ağır yaralanan genç kadın, ambulansla Kartal Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Doktorların, genç kadının "eskisi gibi iyileşemeyebileceği" yönündeki açıklamaları, olayın vahametini bir kez daha gözler önüne serdi.
ŞÜPHELİ TUTUKLANDI: 'KASTEN YARALAMA'DAN CEZAEVİNDE
Polis ekipleri, saldırının ardından kaçan şüpheli S.A.G.'yi kısa sürede yakalamayı başardı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece 'Kasten yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.
KAN DONDURAN TEHDİTLER: 'KIZ ARKADAŞIM SİZİN YÜZÜNÜZDEN HAPSE GİRDİ...'
Hastanede tedavisi devam eden Gözde Yılmaz'ın ifadeleri ve saldırı sonrası aldığı tehdit mesajları olayın ardındaki dehşet verici ilişkiyi ortaya çıkardı. Yılmaz, saldırgan S.A.G.'yi tanımadığını ancak saldırıyı yapan kişinin çocukluk arkadaşı D.Y.'nin kız arkadaşı olduğunu öğrendiğini belirtti. Saldırının asıl nedeninin ise saldırganın kız arkadaşının tutuklanmasıyla ilgili olduğu iddia ediliyor. Gözde Yılmaz: "Biz hastanedeyken D.Y. isimli kişiden tehdit mesajları geliyor. 'Kız arkadaşım sizin yüzünüzden hapse girdi, Kadıköy'e geri dönemezsin' diyorlar. Evim ve iş yerim orada olmasına rağmen bu olaydan sonra kendimi güvende hissetmiyorum. En ağır cezayı almasını istiyorum."