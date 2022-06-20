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Giriş Tarihi: 20.6.2022 13:28

SON DAKİKA | Kadir Şeker'in tutukluluk halinin devamına karar verildi

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SON DAKİKA | Kadir Şeker’in tutukluluk halinin devamına karar verildi

Son dakika haberi... Mahkeme, Kadir Şeker'in tutukluluk halinin devamına karar verdi. Tutuklu sanık Şeker, 5 Temmuz'da yine tutuklu olarak hakim karşısına çıkacak.

Son dakika... Kadir Şeker'in tutukluluk halinin devamına karar verildi...

İki tarafında itirazı sonucu Yargıtay'a giden dosya geri gönderildiği Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde yeniden incelendi. Mahkeme, Kadir Şeker'in tutukluluk halinin devamına karar verdi. Tutuklu sanık Şeker, 5 Temmuz'da yine tutuklu olarak hakim karşısına çıkacak.

NE OLMUŞTU?

Konya'da sevgilisi Ayşe Dırla'ya bağırıp, kamelyayı yumruklayan Özgür Duran'a müdahale etmek isteyen Kadir Şeker yaşanan boğuşma sırasında Duran'ı bıçaklayarak ölümüne sebep olmuştu.

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SON DAKİKA | Kadir Şeker'in tutukluluk halinin devamına karar verildi
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