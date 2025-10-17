SON DAKİKA: Kağıthane’de sokak ortasında dehşet! Tekme tokat darbettiler! O anlar ortaya çıktı

Kağıthane Merkez Mahallesi, Sadabad Meydanı'nda 4 Ekim Cumartesi günü saat 21.00 sıralarında insanlık dışı bir şiddet olayı yaşandı. Edinilen bilgiye göre, iki taraf arasında başlayan ve nedeni henüz belirlenemeyen bir tartışma, kısa süre içinde fiziki kavgaya dönüştü.