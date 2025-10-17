SON DAKİKA: Kağıthane’de sokak ortasında dehşet! Tekme tokat darbettiler! O anlar ortaya çıktı

Kağıthane Merkez Mahallesi, Sadabad Meydanı'nda 4 Ekim Cumartesi günü saat 21.00 sıralarında insanlık dışı bir şiddet olayı yaşandı. Edinilen bilgiye göre, iki taraf arasında başlayan ve nedeni henüz belirlenemeyen bir tartışma, kısa süre içinde fiziki kavgaya dönüştü.
KALABALIK GRUP, YALNIZ ADAMI HEDEF ALDI
Olayın büyümesiyle birlikte, sayıca kalabalık olan taraf, tartıştıkları kişiye acımasızca saldırmaya başladı. Tekme ve tokatlarla darbedilen adam, aldığı şiddetli darbeler sonucu dengesini kaybederek yere düştü. Talihsiz adam, düştüğü yerde bulunan çöp poşetlerinin üzerine yığıldı.
O DEHŞET ANLARI KAMERADA!
VATANDAŞLARIN MÜDAHALESİ KURTARDI
Çevredeki vatandaşlar, yaşanan şiddet anlarına daha fazla kayıtsız kalamayarak hızla duruma müdahale etti. Vatandaşların araya girmesi ve tepki göstermesi üzerine saldırgan grup olay yerinden uzaklaşırken, darbedilen adam kalabalığın yardımıyla kurtarıldı.
Yaşanan korku dolu anlar, olayı gören bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, mağdur adamın yerde savunmasız kaldığı ve saldırganların acımasız tekmeleri net bir şekilde görülüyor. Polis ekipleri, olayın çıkış nedenini belirlemek ve darp olayına karışan şüphelileri yakalamak için geniş çaplı bir soruşturma başlattı.