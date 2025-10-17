Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA: Kağıthane'de sokak ortasında dehşet! Tekme tokat darbettiler! O anlar ortaya çıktı
İstanbul Kağıthane'de Sadabad Meydanı'nda yaşanan feci kavga, dehşete düşürdü. Henüz sebebi bilinmeyen bir tartışma sonucu kalabalık bir grubun saldırısına uğrayan bir kişi, aldığı darbelerle yere yığıldı. Yerdeki çöp poşetlerinin üzerine düşen talihsiz adam, burada da tekmelenmeye devam edildi. O anlar saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıdı. Polis, darp olayına karışan şüphelileri arıyor.

Kağıthane Merkez Mahallesi, Sadabad Meydanı'nda 4 Ekim Cumartesi günü saat 21.00 sıralarında insanlık dışı bir şiddet olayı yaşandı. Edinilen bilgiye göre, iki taraf arasında başlayan ve nedeni henüz belirlenemeyen bir tartışma, kısa süre içinde fiziki kavgaya dönüştü.

KALABALIK GRUP, YALNIZ ADAMI HEDEF ALDI

Olayın büyümesiyle birlikte, sayıca kalabalık olan taraf, tartıştıkları kişiye acımasızca saldırmaya başladı. Tekme ve tokatlarla darbedilen adam, aldığı şiddetli darbeler sonucu dengesini kaybederek yere düştü. Talihsiz adam, düştüğü yerde bulunan çöp poşetlerinin üzerine yığıldı.

O DEHŞET ANLARI KAMERADA!

Tekme tokat darbettiler; çöplerin üzerinde dövmeye devam ettiler! O anlar kamerada | Video

Saldırgan grup, mağdur yerde savunmasız durumdayken bile şiddete ara vermedi. Yere düşen adamı çöp poşetlerinin üzerinde tekme ve tokatlarla dövmeye devam ettiler. Olay yerindeki tanıklar, grubun saldırıdaki vahşetine inanamadı.

VATANDAŞLARIN MÜDAHALESİ KURTARDI

Çevredeki vatandaşlar, yaşanan şiddet anlarına daha fazla kayıtsız kalamayarak hızla duruma müdahale etti. Vatandaşların araya girmesi ve tepki göstermesi üzerine saldırgan grup olay yerinden uzaklaşırken, darbedilen adam kalabalığın yardımıyla kurtarıldı.

Yaşanan korku dolu anlar, olayı gören bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, mağdur adamın yerde savunmasız kaldığı ve saldırganların acımasız tekmeleri net bir şekilde görülüyor. Polis ekipleri, olayın çıkış nedenini belirlemek ve darp olayına karışan şüphelileri yakalamak için geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

