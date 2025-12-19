Haberler Yaşam Haberleri KAHRAMANMARAŞ DEPREM: AFAD duyurdu! Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi?
Giriş Tarihi: 19.12.2025 20:11

KAHRAMANMARAŞ DEPREM: AFAD duyurdu! Az önce deprem mi oldu, nerede, kaç şiddetinde, merkez üssü neresi?

Saat 16:19’da Kahramanmaraş’ın Göksun ilçesinde bir deprem meydana geldi. Detaylar, az önce Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu, merkez üssü neresi sorularıyla incelenirken AFAD verileri paylaştı.

Kahramanmaraş ve çevre illerde hissedilen bir deprem meydana geldi. Sarsıntıyı hisseden vatandaşlar Az önce Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, merkez üssü neresi sorularına yanıt ararken AFAD verileri paylaştı;

SON DAKİKA: KAHRAMANMARAŞ'TA DEPREM!

Kahramanmaraş Göksun'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre, deprem 19 Aralık 2025 tarihinde saat 16.19'da kaydedildi.

Büyüklük:4.2 (Ml)
Yer:Göksun (Kahramanmaraş)
Tarih:2025-12-19
Saat:16:19:08 TSİ
Enlem:38.20472 N
Boylam:36.70222 E
Derinlik:10.82 km

