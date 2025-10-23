Haberler Yaşam Haberleri Son Dakika: Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! AFAD ve Kandilli ile Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde?
AFAD ve Kandilli Rasathanesi verilerine göre, Kahramanmaraş’ın Türkoğlu ilçesinde 4.0 (Mw) büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 23 Ekim 2025 Perşembe günü saat 22:08:34 (TSİ)'de kaydedilen sarsıntı, çevre illerden de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan deprem sonrası, şu ana kadar herhangi bir olumsuz durum bildirilmedi. Bölge halkı, depremin merkez üssü ve etkileriyle ilgili detayları merak ediyor. AFAD ekipleri, olası hasar ve risk durumlarına karşı bölgedeki incelemelerini sürdürüyor. İşte Kahramanmaraş Türkoğlu depremi ile ilgili son gelişmeler...

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde 4.0 (Mw) büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 23 Ekim 2025 Perşembe günü saat 22:08:34 (TSİ)'de kaydedilen sarsıntı, çevre illerde de hissedildi. Depremi hisseden vatandaşlar, sarsıntının merkez üssü ve büyüklüğüyle ilgili bilgileri araştırmaya başladı.AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan verilere göre, deprem kısa süreli paniğe neden oldu ancak ilk belirlemelere göre olumsuz bir durum bildirilmedi. İşte 23 Ekim Kahramanmaraş Türkoğlu depremi ile ilgili detaylar...

KAHRAMANMARAŞ'TA KORKUTAN DEPREM

Büyüklük:4.0 (Mw)
Yer:Türkoğlu (Kahramanmaraş)
Tarih:2025-10-23
Saat:22:08:34 TSİ
Enlem:37.39222 N
Boylam:36.8875 E
Derinlik:7.11 km

SON DEPREMLER LİSTESİ

Yaşanan her sarsıntı anbean Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler sistemine yansıyor. Bu liste üzerinden yaşanan depremin merkez üssü, şiddet ve derinlik bilgilerine ulaşılabiliyor.

KANDİLLİ RASATHANESİ VERİLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER İÇİN TIKLAYINIZ

