Son Dakika: Kahramanmaraş’ta korkutan deprem! AFAD ve Kandilli ile Kahramanmaraş’ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde?

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde 4.0 (Mw) büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 23 Ekim 2025 Perşembe günü saat 22:08:34 (TSİ)'de kaydedilen sarsıntı, çevre illerde de hissedildi. Depremi hisseden vatandaşlar, sarsıntının merkez üssü ve büyüklüğüyle ilgili bilgileri araştırmaya başladı.AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından paylaşılan verilere göre, deprem kısa süreli paniğe neden oldu ancak ilk belirlemelere göre olumsuz bir durum bildirilmedi. İşte 23 Ekim Kahramanmaraş Türkoğlu depremi ile ilgili detaylar...