SON DAKİKA: Kahramanmaraş’ta korkutan deprem! AFAD verileri paylaştı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre deprem saat 13.12'de meydana geldi.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 3, 2026
Büyüklük:4.4 (Mw)
Yer:Pazarcık (Kahramanmaraş)
Tarih:2026-06-03
Saat:13:12:07 TSİ
Enlem:37.51278 N
Boylam:37.23889 E
Derinlik:12.46 km
Detay:https://t.co/QrYhHt699L@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan deprem, yerin 12,46 kilometre derinliğinde yaşandı. Çevre illerden de hissedilen depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.
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