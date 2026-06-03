Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! AFAD verileri paylaştı
Giriş Tarihi: 3.06.2026 13:25 Son Güncelleme: 3.06.2026 13:43

SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! AFAD verileri paylaştı

AFAD, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 4.4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu.

SON DAKİKA: Kahramanmaraş’ta korkutan deprem! AFAD verileri paylaştı
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre deprem saat 13.12'de meydana geldi.

Merkez üssü Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesi olan deprem, yerin 12,46 kilometre derinliğinde yaşandı. Çevre illerden de hissedilen depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

SON DAKİKA | Kahramanmaraş'ta 4,4 büyüklüğünde deprem

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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta korkutan deprem! AFAD verileri paylaştı
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