SON DAKİKA: Kahramanmaraş’ta yangın faciası: 3 kişi hayatını kaybetti

3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yangında ilk belirlemelere göre engelli olduğu öğrenilen 3 kişi hayatını kaybetti. Dumandan etkilenen 2 kişi de hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yangınla ilgili inceleme sürüyor.