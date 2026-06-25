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Giriş Tarihi: 25.06.2026 13:31 Son Güncelleme: 25.06.2026 13:51

SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta yangın faciası: 3 kişi hayatını kaybetti

Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bir binada yangın çıktı. Yangında ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti, dumandan etkilenen 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

İHA Yaşam
SON DAKİKA: Kahramanmaraş’ta yangın faciası: 3 kişi hayatını kaybetti
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Yangın, Onikişubat ilçesi Boğaziçi Mahallesi'ndeki bir binada çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi ile yangın kısa sürede kontrol altına alınarak soğutma çalışmaları yapıldı.

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3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yangında ilk belirlemelere göre engelli olduğu öğrenilen 3 kişi hayatını kaybetti. Dumandan etkilenen 2 kişi de hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Yangınla ilgili inceleme sürüyor.

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#KAHRAMANMARAŞ #ONİKİŞUBAT

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SON DAKİKA: Kahramanmaraş'ta yangın faciası: 3 kişi hayatını kaybetti
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