SON DAKİKA... Kahramanmaraş’taki kazada ikisi de hayatını kaybetmişti: Nişanlı çift yanyana toprağa verildi!

Kaza, önceki gün merkez Onikişubat ilçesi Prof. Dr. Necmettin Erbakan Bulvarı üzerinde meydana geldi. Görgü tanıklarının iddiasına göre, aynı yönde seyir halinde olan ve yarış yaptıkları öne sürülen iki otomobil, normal seyir halinde ilerleyen Ahmet İnce (23) idaresindeki 46 AIP 022 plakalı motosiklete çarptı.