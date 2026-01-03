SON DAKİKA: Kamp alanında kaybolan Elif Kumal olayında flaş gelişme! Görgü tanıkları konuştu: Gece koşturarak geldi...

YENGESİNDEN SERT TEPKİ: "NEREDE OLDUĞUNU ONLAR BİLİYOR"

Elif Kumal'ın yengesi Fatma Kumal, yaşananlara sert tepki göstererek, şüphelerin Elif'i son gören kişiler üzerinde yoğunlaştığını söyledi: "Gece tartışma oluyor, sabaha kadar aradığını söylüyor ama beni saat 11.23'te arıyor. Neden jandarmaya hemen haber verilmedi? Silah sesleri duyulmuş. Ya yaraladılar ya da bir yere sakladılar. Nerede olduğunu onlar biliyor."