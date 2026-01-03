SON DAKİKA: Kamp alanında kaybolan Elif Kumal olayında flaş gelişme! Görgü tanıkları konuştu: Gece koşturarak geldi...

Elif Kumal'ın kaybolduğu gece, Yukarıyapıcı Göleti çevresinde kamp yapan 5 genç, yaşadıklarını yetkililere anlattı. Gençler, Elif Kumal'ın kamp yaptığı noktaya yaklaşık 2,5-3 kilometre mesafede olduklarını belirterek, Cumartesi akşamı saat 21.30 sularında yaklaşık yarım saat boyunca silah sesleri duyduklarını söyledi. Silah seslerinin ardından bölgede müzik seslerinin geldiği de ifade edildi.
KOŞARAK GELEN ŞÜPHELİ ŞAHIS VE ARAÇ DETAYLARI
Gençlerden biri, saat 23.30 – 00.00 civarında yaşanan dikkat çekici bir olayı şu sözlerle aktardı: "Silah seslerinden bir süre sonra, üzeri gri sweat ve gri eşofman olan bir abi koşarak yanımıza geldi. Bir aracın kaybolduğunu söyledi ve tarif etti. Yanımızdan araç geçip geçmediğini sordu. 'Geçmedi' deyince 'Of aga ya' diyerek geri döndü."
"BİZE KAYIP OLDUĞU SÖYLENMEDİ"
Kamp yapan gençler, olay sırasında kendilerine herhangi bir kayıp ihbarı yapılmadığını vurguladı: "Bize 'kız arkadaşım kayboldu' gibi bir şey söylenmedi. Koşarak geldiği için acil bir durum olduğunu da düşünmedik. Bir kadın şahsın kayıp olduğunu ertesi gün öğrendik."
SEVGİLİSİ ADLİ KONTROLLE SERBEST
Elif Kumal'ın 27 Aralık'ta, erkek arkadaşı Enis G. (37) ve arkadaşları Yavuz ile birlikte kamp yaptığı, 28 Aralık saat 12.09'da Enis G.'nin jandarmaya başvurarak Elif'in gece saatlerinde kamp alanından ayrıldığını söylediği öğrenildi.
Gözaltına alınan Enis G. ve Yavuz, ifadelerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ancak bölgedeki güvenlik kameralarında Elif Kumal'ın aracının Erdek veya Bandırma yönüne gittiğine dair hiçbir görüntüye ulaşılamadı.
APPLE'DAN DESTEK: SON SİNYAL KAMP BÖLGESİNDEN
Elif Kumal'ın telefonundan kaybolduğu günden bu yana sinyal alınamazken, arama çalışmalarına Apple da destek verdi. Yapılan teknik incelemede, Elif'in telefonundaki "Bul" uygulamasının kapalı olduğu, ancak en son kamp alanı çevresinden sinyal verdiği tespit edildi.
TAMPON PARÇASI BULUNDU AMA…
Bölgede Elif Kumal'ın otomobiline ait olduğu düşünülen ön tampon parçası bulundu. Ancak yapılan incelemede, bu parçanın başka bir araca ait olduğu belirlendi. Bu gelişme, soru işaretlerini daha da artırdı.
YENGESİNDEN SERT TEPKİ: "NEREDE OLDUĞUNU ONLAR BİLİYOR"
Elif Kumal'ın yengesi Fatma Kumal, yaşananlara sert tepki göstererek, şüphelerin Elif'i son gören kişiler üzerinde yoğunlaştığını söyledi: "Gece tartışma oluyor, sabaha kadar aradığını söylüyor ama beni saat 11.23'te arıyor. Neden jandarmaya hemen haber verilmedi? Silah sesleri duyulmuş. Ya yaraladılar ya da bir yere sakladılar. Nerede olduğunu onlar biliyor."
TB2 İHA, DRONE VE KÖPEKLERLE ARAMA SÜRÜYOR
Arama çalışmaları AFAD koordinesinde, jandarma, polis, su altı arama ekipleri ve gönüllü kuruluşların katılımıyla sürüyor. Bölgede 300'ü aşkın personel, 7 drone, iz takip köpeği, helikopter ve Bayraktar TB2 İHA ile kara, hava ve su altından arama tarama faaliyetleri devam ediyor. Yetkililer, soruşturmanın çok yönlü sürdüğünü belirtirken, Elif Kumal'dan gelecek umutlu haber bekleniyor.