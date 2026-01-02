SON DAKİKA: Kapıdağ’da 6 gündür kayıp olan Elif Kumal olayında flaş gelişme! Sevgilisi gözaltına alınmıştı...

Elif Kumal'ın kaybolduğu gece yanında bulunan ve jandarma tarafından gözaltına alınan erkek arkadaşı Enis G. ile kampta yanlarında olduğu iddia edilen Yavuz isimli şahıs, işlemlerinin ardından Erdek Adliyesi'ne sevk edildi.
Enis G.
ADLİYEYE SEVK EDİLEN 2 KİŞİ HAKKINDA KARAR VERİLDİ
Yüzünde tırnak izleri olduğu iddia edilen ve Elif Kumal'ı darp ettiği öne sürülen Enis G. ile arkadaşı Yavuz, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Cumhuriyet Savcılığı olayla ilgili çok yönlü soruşturmasını titizlikle sürdürüyor.
HAVADAN TB-2 BAYRAKTAR, KARADAN 300 KİŞİLİK DEV EKİP
Kayıp Elif'i bulmak için devletin tüm imkanları seferber edilirken, arama çalışmalarının 6. gününde bölgedeki tarama faaliyetlerine askeri teknolojiler de dahil oldu. AFAD koordinesinde deniz polisi, avcılar ve çeşitli STK'lardan oluşan 300 kişilik dev ekip karadan, denizden ve havadan tarama yaparken; sarp ve dağlık arazisiyle bilinen Kapıdağ Yarımadası üzerinde Bayraktar TB-2 insansız hava aracı da keşif uçuşlarına başladı.
Teknolojinin en üst düzeyde kullanıldığı operasyonda, AFAD'ın "iz çizme" programı ve Google Haritalar üzerinden her ekibe özel bir alan tahsis edilerek, bölgede taranmayan tek bir metrekare dahi bırakılmaması hedefleniyor.
GİZEMLİ ARAÇ PARÇASI VE CEZASIZ KALAN SİNYALLER
Elif Kumal'ın telefonundan kaybolduğu günden bu yana sinyal alınamazken, arama ekipleri önemli bir bulguya ulaştı. Kapıdağ Yarımadası mevkisinde, Kumal'ın kullandığı otomobile ait olduğu değerlendirilen bir ön tampon parçası bulundu. Olay yeri inceleme ekipleri bu parça üzerinde çalışmalarını yoğunlaştırdı.
KAYIP ELİF KUMAL
NE OLMUŞTU?
27 Aralık gecesi 112'yi arayan Enis G., kız arkadaşı Elif Kumal ile tartıştıklarını ve Elif'in aracıyla kamp alanından ayrılarak izini kaybettirdiğini iddia etmişti. Ancak güvenlik kameralarında aracın çıkışına dair hiçbir iz bulunamaması şüpheleri artırmıştı.
ARAMA ÇALIŞMALARI 6. GÜNÜNDE GECE GÜNDÜZ SÜRÜYOR
Şu ana kadar Elif Kumal'a dair somut bir ize rastlanamazken, ekipler termal dronlar ve su altı arama cihazlarıyla Yukarıyapıcı Göleti çevresinde çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Sosyal medya paylaşımlarında yer alan alkol şişeleri, kamp ateşi ve bıçak detayları ise soruşturma dosyasındaki yerini koruyor.