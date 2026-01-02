SON DAKİKA: Kapıdağ’da 6 gündür kayıp olan Elif Kumal olayında flaş gelişme! Sevgilisi gözaltına alınmıştı...

HAVADAN TB-2 BAYRAKTAR, KARADAN 300 KİŞİLİK DEV EKİP

Kayıp Elif'i bulmak için devletin tüm imkanları seferber edilirken, arama çalışmalarının 6. gününde bölgedeki tarama faaliyetlerine askeri teknolojiler de dahil oldu. AFAD koordinesinde deniz polisi, avcılar ve çeşitli STK'lardan oluşan 300 kişilik dev ekip karadan, denizden ve havadan tarama yaparken; sarp ve dağlık arazisiyle bilinen Kapıdağ Yarımadası üzerinde Bayraktar TB-2 insansız hava aracı da keşif uçuşlarına başladı.