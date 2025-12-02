SON DAKİKA | Karadeniz’de yeni gemi saldırısı

DAHA ÖNCE DE SALDIRI DÜZENLENMİŞTİ

Kocaeli'nin Kandıra ilçesine bağlı Kefken beldesi ve Kastamonu açıklarındaki iki tanker gemisi 28 Kasım'da saldırıya uğramıştı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan saldırıya ilişkin yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verilmişti: