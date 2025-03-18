Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: Karaman'da vahşet: Hatice Göktaş'ı boğazından vurarak katletti!
Giriş Tarihi: 18.3.2025 12:42 Son Güncelleme: 18.3.2025 12:50

Son dakika: Karaman'da vahşet: Hatice Göktaş'ı boğazından vurarak katletti!

Son dakika: Karaman'da Hatice Göktaş, eski erkek arkadaşı tarafından av tüfeğiyle vuruldu. Ağır yaralanan kadın, hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm çabalara rağmen kurtarılamadı...

Son dakika: Karaman’da vahşet: Hatice Göktaş’ı boğazından vurarak katletti!
Kan donduran olay, gece saatlerinde bir apartmanın 2. katındaki dairede yaşandı. İddiaya göre, şüpheli A.Y. (40), eski arkadaşı olduğu ileri sürülen Hatice Göktaş'ın (34) evine henüz bilinmeyen bir şekilde girdi. Daha sonra şüpheli A.Y. ile Hatice Göktaş arasında tartışma çıktı.

Tartışma sırasında A.Y., yanında bulunan namlusu kesik av tüfeğiyle Hatice Göktaş'ı boğaz kısmından tek el ateş ederek vurdu. Bu sırada evin diğer odasında uyuyan ve silah sesi üzerine uyanan Hatice Göktaş'ın oğlu M.G. (15) ile yeğenleri F.G. ve M.A.G. arkadan kilitli olan odanın kapısını kırarak içeriye girdi.

Hatice Göktaş'ı kanlar içerisinde yerde yatar vaziyette bulan oğlu ve yeğenleri odada bulunan zanlı A.Y.'yi ağır yaralayacak şekilde darp etti. İhbar üzerine adrese sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Hatice Göktaş, tüm müdahalelere karşı öğle saatlerinde kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Darp sonucu kafatasında kırık oluşan ve beyin kanaması geçiren A.Y.'nin ise sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Hatice Göktaş'ın oğlu ve yeğenleri gözaltına alındı...

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Son dakika: Karaman'da vahşet: Hatice Göktaş'ı boğazından vurarak katletti!
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