Son dakika: Karaman’da vahşet: Hatice Göktaş’ı boğazından vurarak katletti!

Hatice Göktaş'ı kanlar içerisinde yerde yatar vaziyette bulan oğlu ve yeğenleri odada bulunan zanlı A.Y.'yi ağır yaralayacak şekilde darp etti. İhbar üzerine adrese sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Hatice Göktaş, tüm müdahalelere karşı öğle saatlerinde kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Darp sonucu kafatasında kırık oluşan ve beyin kanaması geçiren A.Y.'nin ise sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Hatice Göktaş'ın oğlu ve yeğenleri gözaltına alındı...