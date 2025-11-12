SON DAKİKA: Kastamonu Bozkurt’ta annesi Huriye Helvacı ile ölü bulunmuştu! 5 yaşındaki Osman’ın son görüntüsü yürek burktu...

Bozkurt Merkez Mahallesi'ndeki evlerinden 2 Kasım günü kaybolan Huriye ve Osman Helvacı için AFAD, UMKE, JAK ve komandoların da aralarında bulunduğu 200 kişilik bir ekiple 9 gün süren kapsamlı arama çalışması yürütülüyordu.
Aramaların 9. gününde ilk olarak 5 yaşındaki Osman Helvacı'nın cansız bedeni dere yatağında bulundu. Bu acı haberin ardından anne Huriye Helvacı'yı arama çalışmaları sürerken, ikinci bir acı haberin gelmesinde ise şaşırtıcı bir detay rol oynadı.
GÖNÜLLÜLERİN DİKKATİNİ ÇEKEN GİZEMLİ KUŞLAR
Arama çalışmalarına destek veren gönüllü vatandaşlardan Cengiz Çelik, bölgede sürekli alçalıp yükselen 2-3 adet kuzgun kuşu fark etti. Leş yediği bilinen bu kuşların hareketlerinden şüphelenen gönüllüler, "Bu hayvanlar burada boşuna dolaşmıyor" diyerek kuşların yöneldiği noktayı takibe aldı.
Kuşların alçaldığı yöne ilerleyen ekipler ve gönüllüler, minik Osman'ın cansız bedeninin bulunduğu yerden yaklaşık 200 metre mesafede, engebeli ve zorlu ormanlık alanda, bir ağacın dibinde anne Huriye Helvacı'nın da cansız bedenine ulaştı.
Gönüllü Çelik, arazinin şartlarının çok zor olduğunu, bölgeye bir insanın tek başına gitmesinin çok güç olduğunu belirterek, cenazelerin bulunduğu noktanın tenha bir bölge olduğunu ifade etti.
AKILLARDAKİ BÜYÜK SORU: CİNAYET Mİ, KAZA MI?
Anne ve oğlunun cansız bedenlerinin, ulaşımı zor bir bölgede bulunması ve aralarındaki mesafe, olayın basit bir kayıp vakası mı yoksa bir cinayet mi olduğu sorusunu akıllara getirdi. Cesetler, kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi ve olayın aydınlatılması amacıyla otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
KREŞTEKİ NEŞELİ GÖRÜNTÜLER YÜREK DAĞLADI
Tüm Türkiye bu gizemli olayın şokunu yaşarken, olayın en küçük kurbanı 5 yaşındaki Osman Helvacı'nın kreşte çekilmiş son görüntüleri ortaya çıktı. Enerjisi ve neşesiyle dikkat çeken minik Osman'ın arkadaşlarıyla oynarken ve etkinlik yaparken çekilen görüntüleri, ailesinin ve tüm yakınlarının acısını katladı. Bu görüntüler, talihsiz çocuğun hayallerinin yarım kaldığını gösteren acı birer hatıra olarak kaldı.
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma devam ederken, otopsi raporlarından gelecek sonuçlar, anne ve oğlunun o zorlu araziye nasıl gittiği ve ölümlerinin ardındaki sır perdesini aralamada kilit rol oynayacak.