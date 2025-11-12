SON DAKİKA: Kastamonu Bozkurt’ta annesi Huriye Helvacı ile ölü bulunmuştu! 5 yaşındaki Osman’ın son görüntüsü yürek burktu...

AKILLARDAKİ BÜYÜK SORU: CİNAYET Mİ, KAZA MI?

Anne ve oğlunun cansız bedenlerinin, ulaşımı zor bir bölgede bulunması ve aralarındaki mesafe, olayın basit bir kayıp vakası mı yoksa bir cinayet mi olduğu sorusunu akıllara getirdi. Cesetler, kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi ve olayın aydınlatılması amacıyla otopsi için Ankara Adli Tıp Kurumuna gönderildi.