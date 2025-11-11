SON DAKİKA… Kastamonu Bozkurt’ta Huriye Helvacı ile oğlu Osman nerede? Gizemli kayıpta dikkat çeken Narin Güran detayı!

HURİYE HELVACI'NIN KIZI KONUŞTU: KAYBOLDUKLARINI İNTERNETTEN ÖĞRENDİM!

Öte yandan Huriye Helvacı'nın 16 yaşındaki kızı Meryem Nur Helvacı gazetecilere, yatılı lisede eğitim gördüğünü, eve en son iki hafta önce geldiğini söyledi. Annesi ile en son kaybolmadan bir gün önce konuştuğunu belirten Helvacı, şöyle devam etti:

"En son annemle telefonla cumartesi günü konuştum. Pazar günü kaybolduğu haberini internet sayfalarında çıkan haberlerden öğrendim. Öğrenince ben de çok üzüldüm. Sınavlar bitince eve geldim. Eğer gören, bilen, duyan biri varsa bize, herhangi birine haber versin. Annem beni izliyorsa herhangi bir şekilde birine ulaşsın. İyi mi, kötü mü, nerede? Herhangi bir şekilde bizlere ulaşsın, haber almak istiyoruz. En ufak bir haber bizim için güzel olur. En kısa sürede kavuşmak istiyorum. Şu an yanımda olmalarını çok isterdim."