SON DAKİKA… Kastamonu Bozkurt’ta Huriye Helvacı ile oğlu Osman nerede? Gizemli kayıpta dikkat çeken Narin Güran detayı!

SON DAKİKA… Türkiye'nin gözü kulağı Kastamonu Bozkurt'taydı. 43 yaşındaki Huriye Helvacı, 2 Kasım günü 5 yaşındaki oğlu Osman ile birlikte kayıplara karıştı. Yakınlarına haber vermeden evden ayrılan Helvacı ile oğlunu bulmak için arama çalışmalarına başlandı.
Arama çalışmaları, anne ve oğlunun en son görüldüğü yerler olan Alantepe ve Köseali köyleri ile civardaki 22 köyde yoğunlukla olarak yürütülüyor. Engebeli ve ormanlık arazide termal dronlar ve arama kurtarma ve kadavra köpekleriyle yürütülen çalışmalara, Akıncı İHA, Yapay Zeka Görüntü Analiz Timi, Jandarma Suç Araştırma (JASAT) Timi ile teknik istihbarat ekibi, İstihbarat Araştırma Timi, adli kolluk görevlileri, Emniyet İstihbarat Araştırma Ekibi, Emniyet Suç Araştırma Ekibi destek veriyor.
"NEREYE GİDİYORSUN DİYE SORUNCA…"
Bozkurt ilçesine bağlı Köseali köyünde yaşayan Ayşe Sarı, "Biz hiç kadını görmedik. O gün bizler mantar toplamaya gitmiştik. 5 yaşında oğlu da varmış yanında, üzüldük. Aşağıda benim dünürüm var, onlar çeşmenin yanında görmüşler. 'Nereye gidiyorsun' diye sorunca onları tehdit etmiş, 'sizler karışamazsınız' demiş. Kadını aşağıya doğru giderken geri çevirmişler, Bozkurt istikametine yönlendirmişler. Köyümüzden saat 17.00 sıralarında geçmiş. Biz hiç görmedik. İnşallah tez zamanda bulunur" dedi.
KADAVRA KÖPEKLERİ BÖLGEDE!
Ankara ve Samsun'dan gelen jandarma ve AFAD'a ait "Pekmez", "Paye" ve "Abre"k isimli kadavra köpekleriyle JÖAK'a ait kadavra köpeği, daraltılmış baz istasyonu bilgisiyle belirlenen ormanlık alanda arama çalışmalarını yoğunlaştırıldı.
8 AYI TESPİT EDİLDİ
Akıncı İHA'yla da arama çalışmalarına gökyüzünden destek veriliyor. Akıncı İHA ile yapılan taramalar neticesinde bölgede 8 ayı olduğu tespit edildi. Ekipler, ayıların inlerine kadar bakarak kayıp anne ile oğluna ait bir iz için arama çalışması yürütüyor.
DİKKAT ÇEKEN NARİN GÜRAN DETAYI
Merkez Mahallesi Meteoroloji TOKİ Konutlarındaki evlerinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan 43 yaşındaki Huriye Helvacı ve 5 yaşındaki oğlu Osman Helvacı'yı arama çalışmaları devam ediyor. Arama çalışmaları kapsamında, Diyarbakır'da yaşanan Narin Güran cinayetinde kullanılan "daraltılmış baz çalışması", anne ve oğlunun bulunması için de kullanılıyor.
1 KİLOMETRELİK ALAN TARANACAK!
GSM şirketlerinden talep edilen daraltılmış baz istasyonu raporunda, annenin telefonundan son sinyalin Köseali, Alantepe ve Kocaçam köyleri arasında kalan 1 kilometrelik alanda alındığı tespit edildi. AFAD, UMKE, JAK ekipleri, termal dronlarla belirlenen alandaki sığ ormanlık içerisinde arama çalışmalarını sürdürüyor. 11 Ağustos 2021 tarihinde Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde yaşanan sel felaketinde görev alan kadavra köpekleri de anne ve oğlunun bulunması için görev yapıyor. Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ile Kastamonu İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de adli yöndeki araştırmalarını sürdürüyor.
HURİYE HELVACI'NIN KIZI KONUŞTU: KAYBOLDUKLARINI İNTERNETTEN ÖĞRENDİM!
Öte yandan Huriye Helvacı'nın 16 yaşındaki kızı Meryem Nur Helvacı gazetecilere, yatılı lisede eğitim gördüğünü, eve en son iki hafta önce geldiğini söyledi. Annesi ile en son kaybolmadan bir gün önce konuştuğunu belirten Helvacı, şöyle devam etti:
"En son annemle telefonla cumartesi günü konuştum. Pazar günü kaybolduğu haberini internet sayfalarında çıkan haberlerden öğrendim. Öğrenince ben de çok üzüldüm. Sınavlar bitince eve geldim. Eğer gören, bilen, duyan biri varsa bize, herhangi birine haber versin. Annem beni izliyorsa herhangi bir şekilde birine ulaşsın. İyi mi, kötü mü, nerede? Herhangi bir şekilde bizlere ulaşsın, haber almak istiyoruz. En ufak bir haber bizim için güzel olur. En kısa sürede kavuşmak istiyorum. Şu an yanımda olmalarını çok isterdim."
ANNEDEN ÇAĞRI: HURİYE NEREDEYSEN ÇIK GEL!
Huriye Helvacı'nın annesi Ayşe Hıra ise kızına seslenerek, "Huriye, neredeysen çık gel. Bana haber ver. Bir şey demeden çıktın gittin. Nerede duruyorsun? Kime sığınıyorsun? Ormanda mısın? Ben şaşırıyorum. Çık da gel yavrum." ifadesini kullandı.
Huriye Helvacı'nın ablası Ayşe Çalık da kendi isteğiyle gitmesi halinde bile arayıp haber vermesini isteyerek, şunları kaydetti:
"Ama ben kendi isteği ile gittiğini düşünmüyorum. Nasıl bir kafa karışıklığı yaşadıysa ya da birine denk geldi. Agresifliği, ilaçları kullanmaması derken günden güne nasıl bir duruma girdiyse bilmiyorum. Kızını da bizi de duyuyorsa bu kadar insanı üzmeye hakkı yok. En azından bir telefon etsin, sesini duyalım. 'Ben istemiyorum sizi' desin, bir ses versin. Bu kadar belirsizlikle insan ne kadar daha yaşar."
"NEDEN O YOLU SEÇTİ..."
A Haber'e konuşan Huriye Helvacı'nın ağabeyi Hüseyin Hıra da gizemli kayıpla ilgili önemli bilgiler verdi. Hıra, kardeşinin bu yolu seçmesine anlam veremediklerini belirtti. Hıra, muhabir Mahmut Erdoğan'a yaptığı özel açıklamada, "Burada hiçbir akrabamız yok bizim. Buradan yukarıya gidiyor, yukarıdaki kameralar görüyor" diyerek, kayıp anne ve oğulun o istikamette gidebileceği hiçbir tanıdıklarının olmadığını vurguladı.
PSİKOLOJİK İLAÇ MI KULLANIYORDU?
İstanbul'dan gelerek arama çalışmalarına katılan Hüseyin Hıra, kardeşiyle en son bir ay önce annelerinin hastalığı nedeniyle telefonda görüştüğünü, aralarında ciddi bir problem olmadığını dile getirdi. Hıra, "Bize bir şey bahsetmedi. Yani bir problemi de yoktu" ifadelerini kullanarak, kardeşinin kendi isteğiyle kaybolmasına neden olacak bir durum olmadığını söyledi.