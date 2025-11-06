SON DAKİKA: Kastamonu’da anne ve oğlu 5 gündür her yerde aranıyordu! Yeni görüntüler ortaya çıktı

SON GÖRÜNTÜ KAYIP ANNE VE OĞLUNUN GÜZERGAHINI BELİRLEDİ

Arama ve Kurtarma ekiplerine, anne ile oğlunun son anlarına ait yeni bir güvenlik kamerası görüntüsü ulaştı. Edinilen bilgiye göre; Yeni görüntülerde anne Huriye Helvacı ve oğlu Osman Helvacı'nın, kayboldukları gün olan 2 Kasım Pazar günü saat 13.49'da Şen Mahalle yolunda yürürken görüldükleri tespit edildi. Bu gelişme, ekiplerin arama güzergahlarını netleştirmesi açısından büyük önem taşıyor.

