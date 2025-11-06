SON DAKİKA: Kastamonu’da anne ve oğlu 5 gündür her yerde aranıyordu! Yeni görüntüler ortaya çıktı

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, 2 Kasım Pazar günü Merkez Mahallesi Meteoroloji TOKİ Konutları'ndaki evlerinden ayrıldıktan sonra kendilerinden bir daha haber alınamayan 43 yaşındaki Huriye Helvacı ve 5 yaşındaki oğlu Osman Helvacı'yı arama çalışmaları, 5. gününde hem karadan hem havadan devam ediyor.
SON GÖRÜNTÜ KAYIP ANNE VE OĞLUNUN GÜZERGAHINI BELİRLEDİ
Arama ve Kurtarma ekiplerine, anne ile oğlunun son anlarına ait yeni bir güvenlik kamerası görüntüsü ulaştı. Edinilen bilgiye göre; Yeni görüntülerde anne Huriye Helvacı ve oğlu Osman Helvacı'nın, kayboldukları gün olan 2 Kasım Pazar günü saat 13.49'da Şen Mahalle yolunda yürürken görüldükleri tespit edildi. Bu gelişme, ekiplerin arama güzergahlarını netleştirmesi açısından büyük önem taşıyor.
Anne ve oğlunun kaybolmadan önceki son görüntüleri ortaya çıktı | Video
ARAMA KÖSEALİ KÖYÜ VE CİVARINDA YOĞUNLAŞTI
Huriye Helvacı ve 5 yaşındaki Osman Helvacı'nın en son görüldükleri yerin, Bozkurt ilçesine bağlı Köseali köyü ve civarı olduğu bildirildi. Jandarma, AFAD, UMKE ve komando birliklerinden oluşan kalabalık ekip, bölgenin sarp ve ormanlık arazisinde arama faaliyetlerini yoğun bir şekilde sürdürüyor.