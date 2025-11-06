Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA: Kastamonu'da anne ve oğlu 5 gündür her yerde aranıyordu! Yeni görüntüler ortaya çıktı
Giriş Tarihi: 6.11.2025 11:53 Son Güncelleme: 6.11.2025 12:29

Kastamonu Bozkurt'ta 5 gündür aranan 43 yaşındaki Huriye Helvacı ve oğlu Osman Helvacı'nın son yürüdükleri anlara ait yeni güvenlik kamerası kayıtları umutları artırdı. Ekipler, zorlu arazi koşullarına rağmen bölgede çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde, 2 Kasım Pazar günü Merkez Mahallesi Meteoroloji TOKİ Konutları'ndaki evlerinden ayrıldıktan sonra kendilerinden bir daha haber alınamayan 43 yaşındaki Huriye Helvacı ve 5 yaşındaki oğlu Osman Helvacı'yı arama çalışmaları, 5. gününde hem karadan hem havadan devam ediyor.

SON GÖRÜNTÜ KAYIP ANNE VE OĞLUNUN GÜZERGAHINI BELİRLEDİ

Arama ve Kurtarma ekiplerine, anne ile oğlunun son anlarına ait yeni bir güvenlik kamerası görüntüsü ulaştı. Edinilen bilgiye göre; Yeni görüntülerde anne Huriye Helvacı ve oğlu Osman Helvacı'nın, kayboldukları gün olan 2 Kasım Pazar günü saat 13.49'da Şen Mahalle yolunda yürürken görüldükleri tespit edildi. Bu gelişme, ekiplerin arama güzergahlarını netleştirmesi açısından büyük önem taşıyor.

ARAMA KÖSEALİ KÖYÜ VE CİVARINDA YOĞUNLAŞTI

Huriye Helvacı ve 5 yaşındaki Osman Helvacı'nın en son görüldükleri yerin, Bozkurt ilçesine bağlı Köseali köyü ve civarı olduğu bildirildi. Jandarma, AFAD, UMKE ve komando birliklerinden oluşan kalabalık ekip, bölgenin sarp ve ormanlık arazisinde arama faaliyetlerini yoğun bir şekilde sürdürüyor.

Anne ve oğulun bulunması için yürütülen çalışmalara bölge halkı da destek veriyor. Ekipler, Helvacı ailesinin kaybolmasına dair gelen her ihbarı titizlikle değerlendirmeye devam ediyor.

