SON DAKİKA: Kastamonu’da kayıp anne-oğul olayında yeni gelişme! Kadının abisi konuştu: Neredeysen gelip...

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 2 Kasım Pazar günü, 5 yaşındaki oğlu Osman Helvacı ile birlikte evinden ayrılan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Huriye Helvacı'yı arama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Ailenin o yönde hiçbir akrabası olmamasına rağmen, anne ve oğlunun ilçe merkezi yerine neden 16 kilometrelik ıssız bir yola saptığı gizemi derinleştirirken, kayıp kadının abisi Hüseyin Hıra açıklamalarda bulundu.
YÖN GİZEMİ: 16 KİLOMETRELİK ISSIZ YOL NEDEN TERCİH EDİLDİ?
2 Kasım Pazar günü öğle saatlerinde, Bozkurt Meteoroloji TOKİ konutlarındaki evlerinden ayrılan Huriye Helvacı ve oğlu Osman, yaklaşık 500 metre yürüdükten sonra ilçe merkezine giden ana yol yerine, Kocaçam, Köseali ve Alantepe mahallelerine sapan yola girdi. Güvenlik kameralarına yansıyan bu anlardan sonra anne ve oğulun izi kayboldu.
Kayıp kadının abisi Hüseyin Hıra, kardeşinin bu yolu seçmesine anlam veremediklerini belirtti. Hıra, muhabir Mahmut Erdoğan'a yaptığı özel açıklamada, "Burada hiçbir akrabamız yok bizim. Buradan yukarıya gidiyor, yukarıdaki kameralar görüyor" diyerek, kayıp anne ve oğulun o istikamette gidebileceği hiçbir tanıdıklarının olmadığını vurguladı.
"BİR PROBLEMİ YOKTU" İDDİASI VE PSİKOLOJİK İLAÇ DETAYI
İstanbul'dan gelerek arama çalışmalarına katılan Hüseyin Hıra, kardeşiyle en son bir ay önce annelerinin hastalığı nedeniyle telefonda görüştüğünü, aralarında ciddi bir problem olmadığını dile getirdi. Hıra, "Bize bir şey bahsetmedi. Yani bir problemi de yoktu" ifadelerini kullanarak, kardeşinin kendi isteğiyle kaybolmasına neden olacak bir durum olmadığını söyledi.
Kastamonu'da gizemli kayıp! Anne ve oğlunun izi sürülürken abisi A Haber'e konuştu | Video
ARAMA ÇALIŞMALARI ARALIKSIZ SÜRÜYOR: "GİRMEDİĞİMİZ YER KALMADI"
Ekipler ve gönüllüler, anne ve oğlunun izine rastlamak için Bozkurt ve çevresindeki dağlık, bayır ve ormanlık alanlarda yoğun bir şekilde çalışıyor. Aramalara bizzat katılan Hüseyin Hıra, "Dağ bayır, orman, her tarafa girdik. Girmediğimiz yer kalmadı sanki. Bir netice alamadık. Herhangi bir parça bulunmadı" diyerek, endişeli bekleyişlerini sürdürdüklerini ifade etti.