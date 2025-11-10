SON DAKİKA: Kastamonu’da kayıp anne-oğul olayında yeni gelişme! Kadının abisi konuştu: Neredeysen gelip...

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde 2 Kasım Pazar günü, 5 yaşındaki oğlu Osman Helvacı ile birlikte evinden ayrılan ve kendisinden bir daha haber alınamayan Huriye Helvacı'yı arama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Ailenin o yönde hiçbir akrabası olmamasına rağmen, anne ve oğlunun ilçe merkezi yerine neden 16 kilometrelik ıssız bir yola saptığı gizemi derinleştirirken, kayıp kadının abisi Hüseyin Hıra açıklamalarda bulundu.