Giriş Tarihi: 3.12.2025 14:35Son Güncelleme: 3.12.2025 14:50
SON DAKİKA | Kazımcan Karataş'a çakmak atan kişi için gözaltı kararı
Son dakika haberi... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde Kazımcan Karataş'a çakmak atan kişi için gözaltı kararı verildiğini ve spor müsabakalarından 1 yıl boyunca men edildiğini açıkladı.
