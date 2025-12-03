Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA | Kazımcan Karataş'a çakmak atan kişi için gözaltı kararı
Giriş Tarihi: 3.12.2025 14:35 Son Güncelleme: 3.12.2025 14:50

Son dakika haberi... İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Fenerbahçe-Galatasaray derbisinde Kazımcan Karataş'a çakmak atan kişi için gözaltı kararı verildiğini ve spor müsabakalarından 1 yıl boyunca men edildiğini açıkladı.

