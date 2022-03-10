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Giriş Tarihi: 10.3.2022 09:11 Son Güncelleme: 10.3.2022 09:13

Son dakika: Kırklareli'de tren midibüse çarptı: 27 yaralı!

DHA
Son dakika: Kırklareli’de tren midibüse çarptı: 27 yaralı!

Son dakika: Korkunç olay; Babaeski ilçesi Alpullu beldesinde yaşandı... Yük treninin hemzemin geçitte işçileri taşıyan servis midibüsüne çarptığı kazada 27 kişi yaralandı...

Son dakika: Feci kaza, saat 07.30 sıralarında Babaeski ilçesine bağlı Alpullu beldesinde meydana geldi. Bir tekstil fabrikasında çalışan işçileri taşıyan servis midibüsüne, hemzemin geçitte yük treni çarptı. Çarpmanın etkisiyle devrilip yan yatan midibüsteki 27 kişi yaralandı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, AFAD, itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Babaeski Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Alpullu Belediye Başkanı Erhan Ceylan, servis midibüsünün bariyeri kapalı hemzemin geçitten geçmeye çalıştığı sırada yük treninin çarptığını belirterek, "Midibüste bulunan 27 kişi yaralandı. Yaralılar Babaeski Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedavi altına alındı" dedi.

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Son dakika: Kırklareli'de tren midibüse çarptı: 27 yaralı!
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