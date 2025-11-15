SON DAKİKA: Kocaeli-Dilovası parfüm fabrikası yangını faciasında kahreden gelişme! Ölü sayısı 7’ye yükseldi

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde 8 Kasım'da Mimar Sinan Mahallesi'ndeki bir kozmetik fabrikasında meydana gelen ve Türkiye'yi yasa boğan yangın felaketinde can kaybı sayısı 7'ye yükseldi.
Yangının ardından ağır yaralı olarak Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırılan ve yoğun bakımda tedavi gören Tuncay Yıldız, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Bu acı gelişmeyle birlikte, yangında yaşamını yitirenlerin sayısı 7 oldu. Daha önce Tuğba Taşdemir, Nisanur Taşdemir, Cansu Esetoğlu, Hanım Gülek, Esma Gikan ve Şengül Yılmaz da hayatını kaybetmişti.
YANGININ ÇIKIŞ SEBEBİ: STATİK ELEKTRİK BOŞALMASI ŞÜPHESİ
Felaketin nedenine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında hazırlanan ön rapor tamamlandı. Etil alkol ve esans karışımıyla parfüm üretilen tesisteki yangının çıkış nedeni raporda şöyle belirtildi: Üretim süreci sırasında alkolün kazana aktarımı esnasında Statik elektrik boşalması veya elektriksel kontak kaynaklı tutuşma neticesinde patlama ve yangın meydana geldi. Bu bulgular, ihmal iddialarını güçlendirirken, fabrikanın iş güvenliği standartlarına uygunluğu hakkında ciddi soruların doğmasına yol açtı.
YEDİ TUTUKLAMA, ÇOK SAYIDA GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA
Trajik olayın ardından adli ve idari soruşturmalar derinleştirildi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheliden 7'si tutuklanarak cezaevine gönderildi. Tutuklananlar arasında şirket yetkilileri de bulunuyor: 'Olası kastla öldürme' suçlamasıyla tutuklananlar ise şirket yetkilileri Kurtuluş Oransal, İsmail Oransal, Altay Ali Oransal, Aleyna Oransal ve Gökberk Güngör. Öte yandan 'Suçluyu kayırma' suçlamasıyla tutuklananlar ise Ali Osman Akat ve Onay Yürüklü.
Diğer 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.İdari Soruşturma kapsamında bakanlık ve belediye personelleri açığa alındı. İdari soruşturmalar kapsamında ise hem Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı hem de Dilovası Belediyesi'nde önemli görevden uzaklaştırmalar yapıldı: Bakanlık personelleri: Sosyal Güvenlik Kurumu ve Çalışma ve İş Kurumu'ndan (İŞKUR) aralarında İl Müdürü, Merkez Müdürü ve Şube Müdürlerinin de bulunduğu 7 personel görevden uzaklaştırıldı.
Belediye Personelleri: Dilovası Belediyesi'nden ise Belediye Başkan Yardımcısı Necati Temiz, Zabıta Müdürü Nizamettin Balcı ve 3 zabıta memuru (Cengiz Taşdemir, Ömer Kocabay ve Tekin İlaslan) görevden uzaklaştırıldı. Yaşanan bu facia, iş güvenliği denetimleri ve fabrika çalışma koşulları konusundaki hassasiyeti bir kez daha gözler önüne serdi. Soruşturma, faciaya neden olan tüm etkenlerin ortaya çıkarılması amacıyla titizlikle sürdürülüyor.