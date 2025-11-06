SON DAKİKA: Kocasını kızgın yağ ile katleden eşin ifadesi ortaya çıktı! "O gece uyumasını bekleyip..."

Üsküdar Ünalan Mahallesi'nde 15 Ekim Çarşamba akşamı meydana gelen olayda, alkol bağımlısı olduğu iddia edilen Sinan Gürsül ile eşi Zeynep G. arasında şiddetli bir tartışma yaşandı. Tartışmanın ardından Sinan Gürsül uyumaya giderken, Zeynep G. mutfakta 3 litre ayçiçeği yağını kaynattı.
"DEFALARCA ŞİDDET GÖRDÜM, KABURGALARIM KIRILDI"
Hakimlikteki ifadesinde 25 yıllık evliliği boyunca sürekli şiddete maruz kaldığını belirten Zeynep G., yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: "Eşim alkol bağımlısıdır. Evlendiğimiz günden itibaren eşimden şiddet gördüm. Kaburgalarım kırıldı, defalarca tedavi oldum. Boşanmak istedim ama çocuklarımı almakla ve ailemi öldürmekle tehdit etti. Olay gecesi yine alkollü gelip hakaretler etti."
KAN DONDURAN İTİRAF: "KIZIMIN UYUMASINI BEKLEDİM"
Zeynep G.'nin ifadesinde, olayı planlı bir şekilde gerçekleştirdiği anlaşıldı. Özellikle kızının psikolojisini de etkileyen şiddet ve cinsel istismar iddiaları sonrası çaresizliğe sürüklendiğini belirten Zeynep G., olayın detaylarını şöyle aktardı: Olay gecesi yağı aldım. Kızımı yatağa yatırdım. Onun uyumasını bekledim. Yağı kaynattım eşimin üzerine döktüm. Kalkıp bağırmaya başladı. İki tokat atıp evden çıktım.
EŞ 13 GÜN SONRA HAYATINI KAYBETTİ
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Sinan Gürsül, 13 gün boyunca yoğun bakımda tedavi gördü. Ancak tüm müdahalelere rağmen Gürsül, 28 Ekim tarihinde yaşam mücadelesini kaybetti.
KOMŞUSU ŞAŞKIN: "ÇOK İYİ BİR İNSANDI, ŞOKTAYIZ"
Olayın ardından gözaltına alınan iki çocuk annesi Zeynep G. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, komşusu Serhat Nalbantoğlu ise hayatını kaybeden Sinan Gürsül hakkında şaşırtıcı açıklamalarda bulundu. Nalbantoğlu, Gürsül'ün çevre tarafından sevilen, çok iyi bir insan olduğunu ve anlatılanların rahmetliye uymadığını ifade etti: Çok iyi bir insandı, çevre tarafından da çok sevilen bir insandı, çok üzüldük.
"Bir insan böyle bir şeyle cezalandırılamaz. Belki akşamları bir iki kadeh içiyordu ama kimseye bir zararı yoktu. Ama biz aile içini bilemeyiz." Savcılık, Zeynep G.'nin "eşi kasten öldürme" suçundan yargılanması için soruşturmayı sürdürüyor."