SON DAKİKA: Kocasını kızgın yağ ile katleden eşin ifadesi ortaya çıktı! "O gece uyumasını bekleyip..."

KOMŞUSU ŞAŞKIN: "ÇOK İYİ BİR İNSANDI, ŞOKTAYIZ"

Olayın ardından gözaltına alınan iki çocuk annesi Zeynep G. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, komşusu Serhat Nalbantoğlu ise hayatını kaybeden Sinan Gürsül hakkında şaşırtıcı açıklamalarda bulundu. Nalbantoğlu, Gürsül'ün çevre tarafından sevilen, çok iyi bir insan olduğunu ve anlatılanların rahmetliye uymadığını ifade etti: Çok iyi bir insandı, çevre tarafından da çok sevilen bir insandı, çok üzüldük.