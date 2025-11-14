SON DAKİKA… Kokoreç ve midye bir ailenin sonu oldu! Anne ile 2 evladı hayatını kaybetti: İşte dakika dakika ölüm turu!

BAKAN TUNÇ: 4 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTIR

Diğer yandan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç konuyla ilgili yaptığı paylaşımda, "İstanbul'da bir otelde konaklayan 4 kişilik ailenin rahatsızlanarak zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılmasının ardından 2 çocuk ve annenin vefat ettiği, babanın tedavisinin halen sürdüğü olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma titizlikle sürdürülmektedir." ifadelerini kullandı. Tunç, "Soruşturma kapsamında, ailenin yemek yediği öğrenilen yerlerden gerekli numunelerin toplanmış, bu yerlerde görevli ve sorumlu 4 kişi gözaltına alınmıştır. Olay yeri inceleme ekiplerince elde edilen bulgular Adli Tıp Kurumuna gönderilmiş olup, vefat eden 2 çocuk ve annenin kesin ölüm sebebinin tespiti için Adli Tıp Kurumunca incelemeler devam etmektedir.

Üzücü olayda vefat eden 2 evladımız ve annelerine Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Tedavisi süren babaya acil şifalar diliyorum." dedi.