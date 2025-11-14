SON DAKİKA… Kokoreç ve midye bir ailenin sonu oldu! Anne ile 2 evladı hayatını kaybetti: İşte dakika dakika ölüm turu!

SON DAKİKA... Olay, 12 Kasım'da Fatih'te bulunan bir otelde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Almanya'dan İstanbul'a gelen Servet ve Çiğdem Böcek çifti, çocukları Kadir Muhammet ve Masal ile birlikte Fatih'teki bir otelde konaklamaya başladı. Gece saatlerinde anne Çiğdem Böcek 3 yaşındaki kızı Masal'ı hareketsiz halde buldu.
İhbar üzerine otele sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan çocuklardan Masal Böcek ve ağabeyi Kadir Muhammet, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sabah saatlerinde ise anne Çiğdem Böcek de hayatını kaybetti. Baba Servet Böcek'in ise yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü belirtildi.
İstanbul'da midye ve kokoreç anne ile 2 evladını öldürdü! Baba entübe edildi: Ailenin son görüntüsü ilk kez AHaber'de!
RESTORAN MÜHÜRLENDİ
Ailenin yemek yediği iddia edilen restoran ise mühürlendi. Sabah saatlerinde İBB zabıta ekipleri de kumpircilere bilgilendirme ve denetim gerçekleştirdi.
BAKAN TUNÇ: 4 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTIR
Diğer yandan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç konuyla ilgili yaptığı paylaşımda, "İstanbul'da bir otelde konaklayan 4 kişilik ailenin rahatsızlanarak zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılmasının ardından 2 çocuk ve annenin vefat ettiği, babanın tedavisinin halen sürdüğü olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma titizlikle sürdürülmektedir." ifadelerini kullandı. Tunç, "Soruşturma kapsamında, ailenin yemek yediği öğrenilen yerlerden gerekli numunelerin toplanmış, bu yerlerde görevli ve sorumlu 4 kişi gözaltına alınmıştır. Olay yeri inceleme ekiplerince elde edilen bulgular Adli Tıp Kurumuna gönderilmiş olup, vefat eden 2 çocuk ve annenin kesin ölüm sebebinin tespiti için Adli Tıp Kurumunca incelemeler devam etmektedir.
Üzücü olayda vefat eden 2 evladımız ve annelerine Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyorum. Tedavisi süren babaya acil şifalar diliyorum." dedi.
ANNENİN CENAZESİ ADLİ TIP KURUMU'NDA
OIayda 2 çocuğun hayatını kaybetmesinin ardından hastanede tadavisi sürerken ölen anne Çiğdem Böcek'in nin cenazesi de Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.
9 KASIM'DA İSTANBUL'A GELDİLER
Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında ailenin Türkiye'ye gelişinden itibaren gittikleri yerler tek tek incelendi. Polis ekiplerinin güvenlik kamerası incelemelerine göre aile, 9 Kasım'da saat 16.40'ta Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Türkiye'ye giriş yaptıktan sonra herhangi bir yerde durmadan 34 LG 9975 plakalı tur aracına binerek konakladıkları otele geldi. 11 Kasım'da saat 10.08'de otelden çıkan aile, 14.20'de Ortaköy'de bir seyyar tezgâhtan midye satın aldı. Ardından 14.40'ta bir işletmeye girerek çeşitli yiyecekler tüketti. Anne ve kız çocuğunun çorba içtiği, ailenin sucuk kokoreç ve tantuni yediği tespit edildi. Aile, 15.17'de işletmeden ayrıldı. 18.30'da Fatih'te bir işletmeden lokum aldıkları ve 18.43'te yeniden otele döndükleri kamera kayıtlarına yansıdı.
ODADAKİ LOKUM İNCELEMEYE GÖNDERİLDİ
Aile, 12 Kasım'da saat 11.16'da otelden çıkıp Bezmialem Vakıf Üniversitesi Hastanesi'ne başvurdu. Anne ve babaya 'diyare ve gastroenterit' tanısı konularak tedavi uygulandı. Çocuklar ise bulantı-kusma nedeniyle Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi edilip 15.40'ta taburcu edildi. Anne Çiğdem Böcek'in 13 Kasım'da saat 02.20'de otel merdivenlerinde 112 Acil ile telefon görüşmesi yaptığı, 02.28'de ambulansın otele ulaştığı ve 03.00 sıralarında hastaneye sevk edildiği kaydedildi. Olay yeri inceleme ekipleri, odada kusmuk örneği ile bir miktar lokumu muhafaza altına alarak laboratuvar incelemesine gönderdi.
3 İŞLETMEYE YÖNELİK İŞLEM YAPILDI
Soruşturmada, ailenin yiyecek aldığı 3 işletmeye yönelik işlem yapıldı. Seyyar midye satıcısı Yusuf D., Ortaköy'de mühürlenen işletmenin sahibi Ercan E., Fatih'te Beyazıt'ta lokum satan Fatih T. gözaltına alındı. Beşiktaş Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ailenin yemek yediği noktalardan gıda numuneleri alarak laboratuvara gönderdi.