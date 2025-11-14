İstanbul'da midye ve kokoreç anne ile 2 evladını öldürdü! Baba entübe edildi: Ailenin son görüntüsü ilk kez AHaber'de!

14.11.2025 | 13:40

Almanya’da yaşayan gurbetçi Böcek ailesi, tatil için geldikleri İstanbul’da kabusu yaşadı. Yemek için Ortaköy’e giden ve kokoreç ile midye yedikleri öğrenilen aile, bir anda fenalaştı. 6 yaşındaki Kadir Muhammet ile 3 yaşındaki Masal tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Faciada anne de hayatını kaybederken baba Servet Böcek, entübe edilmeden önce her şeyi anlattı. Öte yandan ailenin hastanedeki son görüntülerine AHaber ulaştı! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, olayla ilgili 4 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.