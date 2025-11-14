İstanbul'da midye ve kokoreç anne ile 2 evladını öldürdü! Baba entübe edildi: Ailenin son görüntüsü ilk kez AHaber'de!
14.11.2025 | 13:40
Almanya’da yaşayan gurbetçi Böcek ailesi, tatil için geldikleri İstanbul’da kabusu yaşadı. Yemek için Ortaköy’e giden ve kokoreç ile midye yedikleri öğrenilen aile, bir anda fenalaştı. 6 yaşındaki Kadir Muhammet ile 3 yaşındaki Masal tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Faciada anne de hayatını kaybederken baba Servet Böcek, entübe edilmeden önce her şeyi anlattı. Öte yandan ailenin hastanedeki son görüntülerine AHaber ulaştı! Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, olayla ilgili 4 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:11
01:52
Esenyurt’ta bir firmanın kadınlar tuvaletinde gizli kamera bulundu 14.11.2025 | 12:45
02:03
00:30
Malatya'da 3 aracın karıştığı, 2 kişinin öldüğü zincirleme kaza kamerada 14.11.2025 | 11:15
00:25
Antalya'da kaldırımda yürüyen Ukraynalı kadına saldırı anı kamerada 14.11.2025 | 11:10
08:43
00:47
Kaybolan 15 küçükbaş hayvanı jandarma dronu buldu 14.11.2025 | 09:59
02:18
03:45
İstanbul Ortaköy'de yedikleri yemekten zehirlenen 2 kardeş öldü 14.11.2025 | 08:38
00:17
Ankara'da "kontrollü yıkım" kontrolden çıktı | Video 13.11.2025 | 16:15
15:14
02:01
Bursa'da eğitim pistinde feci kaza kamerada | Video 13.11.2025 | 15:38
05:30
1 kişinin öldüğü tekne kazasının yeni görüntüleri ortaya çıktı | Video 13.11.2025 | 14:57
03:28
00:48
Narkotik köpeği Tony bagajdaki uyuşturucuyu buldu | Video 13.11.2025 | 14:10
07:29
03:32
"Canım sıkkın" deyip motosiklet sürücüsüne böyle saldırdı | Video 13.11.2025 | 13:11
03:41
00:31
Kağıthane’de patlama sonrası duvar sokağa fırladı | Video 13.11.2025 | 11:44