Son dakika: Konya’da nişanlısının yüzünü kezzapla yakmıştı! İfadesi kan dondurdu

Çumra'ya, internette tanıştığı başka bir kadınla görüşmek için geldiğini öne süren T. "17.30 sırasında Merve'nin evine gittim ve 'Yeniden barışalım' dedim. 'Senin erkekliğine tüküreyim' diyerek beni aşağıladı.
Gururuma yediremediğim için o an çantamdaki pet şişeyi alıp, içindeki kimyasal maddeyi yüzüne doğru fırlattım. Bir anlık sinir ile öfkeme yenilip ona zarar vermek istedim. Kelimeler ile yapamadığımı kimyasal madde ile yapmak istedim. M.'yi öldürmek gibi bir kastım yoktu. Kimyasal maddenin zarar verebileceğini bilmiyordum" dedi.
ÖLÜMLE TEHDİT EDİYORDU
Gözlerini bile açmakta güçlük çeken M. K. dehşet anlarını SABAH'a anlattı. "Nişanlanmadan önce de bana psikolojik şiddet uygulamıştı. O dönemde koruma kararı da aldırmıştım. Nişanlandıktan sonra da devam edince ayrıldım.
'Ben düzeldim, eskisi gibi olmayacağım, sana zarar vermeyeceğim' diyerek barışmak istedi. Bende hep reddettim. Bunu hazmedemedi. 'İşe gidip geliyorsun, geziyorsun, gülüyorsun, eğleniyorsun' diyerek tehditler savuruyordu. Sürekli rahatsız ediyordu.
Birlikte çekilmiş fotoğrafımızı, ayrılmamıza rağmen sosyal medyaya koymuştu. Arayıp kaldırmasını istedim. Bana, 'senin hayatını mahvedeceğim, seni öldüreceğim. Kendi hayatımdan da her şeyden de vazgeçtim. Bir gün gelip karşına çıkacağım' diye tehdit etti.
KENDİME GELDİĞİMDE, VÜCUDUM YANIYORDU
Bende emniyete gidip şikayetçi oldum. Olaydan 2 gün önce de telefonla arayarak yine tehdit etti. Olay günü ise işten eve gelmiştim. Yarım saat sonra kapı çaldı. Çok yorgundum, açmak istemedim. Bir daha çalınca 'kim o' diye seslendim. 'Abla su saatini bakacağız' dedi.
Kapıyı biraz açtığım anda, elindeki sıvıyı yüzüme sıktı. Nefesim kesildi, kendimden geçmişim. Bir süre sonra kendime geldiğimde, vücudum çok acı verecek şekilde yanıyordu.
Ellerim yandığı için telefonumu kullanamadım. KADES'e bastığımı hatırlıyorum. Çığlık atıp yardım istedim. Gözümü açtığımda hastanedeydim. Beni ne hale getirdi. Hayatımda olan bütün insanlardan uzak durmasını ve en ağır cezayı almasını istiyorum" dedi.