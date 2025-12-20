SON DAKİKA: Konya’daki akran şiddetinde flaş gelişme! Başını taşla ezip 6 gün sonra tahliye olmuştu...

SABAH GÜNDEME GETİRDİ, TUTUKLANDI



SABAH'ın gündeme getirdiği haber sonrası savcılık yeniden harekete geçti. Dosya kapsamında yeni deliler, mevcut delil durumu ve suç vasfının değişmesi nedeniyle gözaltına alınan T.F., 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı. Baba Taha Yasin Güldağı (36), "Adalet yerini buldu. Zaten böyle olması gerektiğini düşünüyordum. Çünkü benim oğlum hastanedeyken o çocuğun dışarda olması bizi yıkmıştı. İnşallah en ağır şekilde cezasını alacak" dedi.