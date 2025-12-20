SON DAKİKA: Konya’daki akran şiddetinde flaş gelişme! Başını taşla ezip 6 gün sonra tahliye olmuştu...

Geçtiğimiz 8 Aralık günü merkez Meram ilçesinde yaşanan dehşette, Mehmet Beğen Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Hasan Berat Güldağı, aynı okuldan arkadaşı olan ve kendisi gibi 8'inci sınıfa giden T.F. ile birlikte futbol antrenmanına gitti.
Antrenman çıkışı iddiaya göre T.F., Güldağı'nın bacağına taş attı. Canı yanan Güldağı ise 'Ne yapıyorsun?' diye tepki gösterdi. Bunun üzerine T.F. yerden aldığı taşla Güldağı'nın kafasına vurup, olay yerinden kaçtı.
15 Aralık günü ise tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edilmişti. T.F. tahliye olduktan sonra ise sosyal medya hesabından 'Baba tahliye' sözleriyle paylaşım yapması ise dikkat çekmişti.
SABAH GÜNDEME GETİRDİ, TUTUKLANDI
SABAH'ın gündeme getirdiği haber sonrası savcılık yeniden harekete geçti. Dosya kapsamında yeni deliler, mevcut delil durumu ve suç vasfının değişmesi nedeniyle gözaltına alınan T.F., 'kasten adam öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklandı. Baba Taha Yasin Güldağı (36), "Adalet yerini buldu. Zaten böyle olması gerektiğini düşünüyordum. Çünkü benim oğlum hastanedeyken o çocuğun dışarda olması bizi yıkmıştı. İnşallah en ağır şekilde cezasını alacak" dedi.