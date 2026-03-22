SON DAKİKA… Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde çarpıcı detaylar: Aleyna Kalaycıoğlu ile annesi Zuhal Kalaycıoğlu azmettirdi iddiası!

Ümraniye Tatlısu Mahallesinde 19 Mart günü meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşanmıştı.
Rapçi Vahap Canbay bir süre önce ayrıldığı kız arkadaşı Aleyna Kalaycıoğlu ile tekrar barışmak için araya ortak arkadaşları olan Kubilay Kaan Kundakçı'yı sokmuş Kundakçı Aleyna ile görüşüp ikilinin barışması için aracı olmuştu. İddiaya göre Kundakçı ve Canbay ikilisi konuşmak için Ümraniye'de olay yeri adrese geldi.
TANIK RAPÇİ CANBAY'DAN ALEYNA KALACIOĞLU İDDİASI
Konuyla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro dedektifleri hemen çalışma başlattı. İlk olarak rapçi Canbay'ın ifadesine başvuruldu. Canbay eski kız arkadaşımla barışmaya gitmiştik. Bir araç geldi içinden inip cama tıkladı sonra ateş edip gitti. Aleyna'nın da bağlantısı olabilir dediği öne sürüldü.
KISA SÜREDE SİLAH KULLANAN KİMLİĞİ BELİRLENDİ
Cinayet Büro ilk olarak müzisyen Aleyna Kalaycıoğlu'nu gözaltına aldı. Olayda silah kullanan şüphelinin ise kısa sürede kimliği tespit edildi. Şüpheli ünlü iş adamı Bilal Kadayıfcıoğlu'nun oğlu Alaattin Kadayıfçıoğlu çıktı. Ekipler Aleyna için ek gözaltı talep etti. Bir gün daha gözaltında kalmasını istedi.
ALEYNA KALAYCIOĞLU İLE ANNESİ ZUHAL KALAYCIOĞLU DA GÖZALTINDA
Asayiş Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile yapılan koordineli saha ve teknik çalışmalar neticesinde, silah ile ateş eden Alaattin Kadayıfçıoğlu (28) ve M.R.(52), H.C.A.(25), M.K.(59), E.T.(63), A.Ö.(46) isimli erkek ile A.T.(28) Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi Zuhal Kalaycıoğlu gözaltına alındı.
OLAY SİLAHI ELE GEÇİRİLDİ
Şüpheli Alaattin Kadayıfcıoğlu'nun yurtdışına kaçma hazırlığında olduğu öne sürülürken Beşiktaş'ta bir adreste olayda kullandığı düşünülen silahta ele geçirildi.
HEDEF CANBAY, ÖLEN KUNDAKÇI OLDU
Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan soruşturmada Canbay ile Kundakçı'nın bulunduğu aracın yanına giden siyah araç içinde Aleyna Kalaycıoğlu ve Alaattin Kadayıfcıoğlu vardı. Kadayıfcıoğlu'nun asıl hedefinde Vahap Canbay vardı ancak araca doğru peş peşe ateş edince genç futbolcu Kundakçı ağır yaraladı ve hayatını kaybetti.
ANNE KIZA AZMETTİRME İDDİASI
Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerin Gayrettepe'deki işlemleri sürerken Aleyna Kalaycıoğlu ve annesi Zuhal Kalaycıoğlu için cinayeti azmettirme iddiaları yer aldı. Soruşturma çok yönlü olarak sürüyor.