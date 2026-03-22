Giriş Tarihi: 22.03.2026 12:31 Son Güncelleme: 22.03.2026 12:51

SON DAKİKA… Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde çarpıcı detaylar: Aleyna Kalaycıoğlu ile annesi Zuhal Kalaycıoğlu azmettirdi iddiası!

SON DAKİKA… İstanbul Ümraniye’de yaşanan cinayet, Türkiye’nin gündeminde ilk sırada yer aldı. 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı, araç içerisinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybederken soruşturma magazin dünyasına sıçradı! Olayla ilgili şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu ile erkek arkadaşı olduğu öne sürülen Alaattin Kadayıfçıoğlu da dahil 7 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerden Aleyna Kalaycıoğlu ve annesi Zuhal Kalaycıoğlu hakkında cinayete azmettirme iddiaları yer aldı. Cinayet silahı ise incelemede! İşte SABAH’ın ulaştığı çarpıcı detaylar…

Yunus Emre KAVAK
Ümraniye Tatlısu Mahallesinde 19 Mart günü meydana gelen olay iddialara göre şöyle yaşanmıştı.

Rapçi Vahap Canbay bir süre önce ayrıldığı kız arkadaşı Aleyna Kalaycıoğlu ile tekrar barışmak için araya ortak arkadaşları olan Kubilay Kaan Kundakçı'yı sokmuş Kundakçı Aleyna ile görüşüp ikilinin barışması için aracı olmuştu. İddiaya göre Kundakçı ve Canbay ikilisi konuşmak için Ümraniye'de olay yeri adrese geldi.

İKİ ARAÇ GELDİ BİRİ İNİP ATEŞ ETTİ

Araç içerisinde bekledikleri sırada iki farklı araç yanlarına yanaştı. İçerisinden inen bir kişi araca doğru ateş etti. Açılan ateşte Kaan Kundakçı ağır yaralandı. Kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Saldırıyı yapan araçlar olay yerinden kaçtı.

TANIK RAPÇİ CANBAY'DAN ALEYNA KALACIOĞLU İDDİASI

Konuyla ilgili Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro dedektifleri hemen çalışma başlattı. İlk olarak rapçi Canbay'ın ifadesine başvuruldu. Canbay eski kız arkadaşımla barışmaya gitmiştik. Bir araç geldi içinden inip cama tıkladı sonra ateş edip gitti. Aleyna'nın da bağlantısı olabilir dediği öne sürüldü.

KISA SÜREDE SİLAH KULLANAN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Cinayet Büro ilk olarak müzisyen Aleyna Kalaycıoğlu'nu gözaltına aldı. Olayda silah kullanan şüphelinin ise kısa sürede kimliği tespit edildi. Şüpheli ünlü iş adamı Bilal Kadayıfcıoğlu'nun oğlu Alaattin Kadayıfçıoğlu çıktı. Ekipler Aleyna için ek gözaltı talep etti. Bir gün daha gözaltında kalmasını istedi.

ALEYNA KALAYCIOĞLU İLE ANNESİ ZUHAL KALAYCIOĞLU DA GÖZALTINDA

Asayiş Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ile yapılan koordineli saha ve teknik çalışmalar neticesinde, silah ile ateş eden Alaattin Kadayıfçıoğlu (28) ve M.R.(52), H.C.A.(25), M.K.(59), E.T.(63), A.Ö.(46) isimli erkek ile A.T.(28) Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesi Zuhal Kalaycıoğlu gözaltına alındı.

OLAY SİLAHI ELE GEÇİRİLDİ

Şüpheli Alaattin Kadayıfcıoğlu'nun yurtdışına kaçma hazırlığında olduğu öne sürülürken Beşiktaş'ta bir adreste olayda kullandığı düşünülen silahta ele geçirildi.

HEDEF CANBAY, ÖLEN KUNDAKÇI OLDU

Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan soruşturmada Canbay ile Kundakçı'nın bulunduğu aracın yanına giden siyah araç içinde Aleyna Kalaycıoğlu ve Alaattin Kadayıfcıoğlu vardı. Kadayıfcıoğlu'nun asıl hedefinde Vahap Canbay vardı ancak araca doğru peş peşe ateş edince genç futbolcu Kundakçı ağır yaraladı ve hayatını kaybetti.

ANNE KIZA AZMETTİRME İDDİASI

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerin Gayrettepe'deki işlemleri sürerken Aleyna Kalaycıoğlu ve annesi Zuhal Kalaycıoğlu için cinayeti azmettirme iddiaları yer aldı. Soruşturma çok yönlü olarak sürüyor.

