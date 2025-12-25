SON DAKİKA... Kulak ameliyatında kalbi durdu: 2 yaşındaki Mehmet Alper Eroğlu yaşam savaşı veriyor!

BABADAN 'YETERSİZ DOKTOR VE EKİPMAN' İDDİASI

O sırada dışarı çıkarıldığını anlatan Eroğlu, "KBB uzman doktorları da orada hiç yoktu. Uzman doktor olmadığını ve çocuğumun herhangi bir cihaza bağlı olmadığını ben kendi gözlerimle gördüm. Bir saat sonrası beni arayıp komplikasyon geliştiğini ve çocuğumun yoğun bakımda olduğunu söylediler. Ben orada yetersiz ekipman ve doktor olduğunu düşünüyorum. Çünkü ilk ameliyatında yine ben, bizzat şahit oldum ki bekleme odasında anestezi uzmanı çocuğumla konuştu, sevdi. Ona ameliyathaneye kadar eşlik etti, kendi nezaretinde çocuğumu uyuttu. Ameliyathanede ise 7-8 kişilik bir ekip hazır bekliyordu. Ama bu kez karga tulumba çocuğumu yatırıp anestezi yaptılar. Ameliyathanede ise sadece 2 kişi vardı. Savcılığa suç duyurusunda bulundum. Gerekli yasal işlemleri başlattık. Suçluların cezalandırılmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.