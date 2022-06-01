Haberler Yaşam Haberleri SON DAKİKA: Kumburgaz'da otomobil durağa girdi! Çok sayıda sağlık ekibi bölgeye gönderildi...
Giriş Tarihi: 1.6.2022 16:59 Son Güncelleme: 1.6.2022 17:16

SON DAKİKA: Kumburgaz'da otomobil durağa girdi! Çok sayıda sağlık ekibi bölgeye gönderildi...

DHA
SON DAKİKA: Kumburgaz’da otomobil durağa girdi! Çok sayıda sağlık ekibi bölgeye gönderildi...

Son dakika haberine göre; D-100 Karayolu'nun Büyükçekmece Kumburgaz mevkiinde bir otomobil kaza yaptıktan sonra durağa daldı. Edinilen bilgilere göre; aralarında öğrencilerin de yer aldığı 13 kişi yaralandı. Bölgeye çok sayıda sağlık ekibi gönderildi.

İstanbul'da akşam saatlerinde üzücü bir olay yaşandı. D-100 Karayolu'nun Büyükçekmece Kumburgaz mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 13 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı.

SON DAKİKA! OTOMOBİL DURAĞA DALDI: ÇOK SAYIDA YARALI VAR

D-100 Karayolu Kumburgaz mevkiinde meydana gelen kaza sonrası bölgede can pazarı yaşandı. Edinilen son dakika bilgilerine göre; bir otomobil kazaya karıştıktan sonra takla atarak durağa daldı. Durakta bulunanlar arasında öğrenciler de vardı.

Otomobilin çarpması sonucu 13 kişi yaralandı. Bölgeye gönderilen sağlık ekipleri ilk müdahaleleri yaptıktan sonra yaralıları hastaneye kaldırdı. Bölgedeki polis ekipleri incelemelerini sürdürüyor.

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SON DAKİKA: Kumburgaz'da otomobil durağa girdi! Çok sayıda sağlık ekibi bölgeye gönderildi...
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