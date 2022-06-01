SON DAKİKA: Kumburgaz’da otomobil durağa girdi! Çok sayıda sağlık ekibi bölgeye gönderildi...

İstanbul'da akşam saatlerinde üzücü bir olay yaşandı. D-100 Karayolu'nun Büyükçekmece Kumburgaz mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 13 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslar ile hastaneye kaldırıldı.
SON DAKİKA! OTOMOBİL DURAĞA DALDI: ÇOK SAYIDA YARALI VAR
D-100 Karayolu Kumburgaz mevkiinde meydana gelen kaza sonrası bölgede can pazarı yaşandı. Edinilen son dakika bilgilerine göre; bir otomobil kazaya karıştıktan sonra takla atarak durağa daldı. Durakta bulunanlar arasında öğrenciler de vardı.