SON DAKİKA: Kumburgaz'da otomobil durağa girdi! Çok sayıda sağlık ekibi bölgeye gönderildi... | Video
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Son dakika haberine göre; D-100 Karayolu'nun Büyükçekmece Kumburgaz mevkiinde bir otomobil kaza yaptıktan sonra durağa daldı. Edinilen bilgilere göre; aralarında öğrencilerin de yer aldığı 7 kişi yaralandı. Bölgeye çok sayıda sağlık ekibi gönderildi.