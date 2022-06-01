Video Haber SON DAKİKA: Kumburgaz'da otomobil durağa girdi! Çok sayıda sağlık ekibi bölgeye gönderildi... | Video
SON DAKİKA: Kumburgaz'da otomobil durağa girdi! Çok sayıda sağlık ekibi bölgeye gönderildi... | Video

SON DAKİKA: Kumburgaz'da otomobil durağa girdi! Çok sayıda sağlık ekibi bölgeye gönderildi... | Video

01.06.2022 | 18:34

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Son dakika haberine göre; D-100 Karayolu'nun Büyükçekmece Kumburgaz mevkiinde bir otomobil kaza yaptıktan sonra durağa daldı. Edinilen bilgilere göre; aralarında öğrencilerin de yer aldığı 7 kişi yaralandı. Bölgeye çok sayıda sağlık ekibi gönderildi.

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